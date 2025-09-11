Márquez: “¿Qué les digo a los que piensan que no quería ganar el título en Misano? Que les den. Traducídselo, por favor"

No solo Marc Márquez (Ducati), ocho veces campeón del mundo, dominador del Mundial-2025 de MotoGP, líder destacadísimo del campeonato, tanto que un día de estos serán campeón y sumará su noveno título mundial, prepara, minuciosamente, sus conferencias de prensa sino que todo el equipo de Vertical, su agencia de representación, le asesora sobre los temas que pueden surgir durante el coloquio con los medios de comunicación de todo el mundo.

Es decir, Marc sabe perfectamente a qué se va a enfrentar en cada conferencia de prensa y, por descontado, tiene la respuesta adecuada para cada pregunta. Evidentemente eso, dicen, lo hacen todas las grandes estrellas del deporte. Bueno, no sé, a menudo, escuchando a muchos de esos deportistas de élite, uno no tiene esa sensación. Repito, con Marc Márquez no te llevas ninguna sorpresa, todo, absolutamente todo, está preparadísimo. Y así le va al muchacho.

Era evidente que, en la conferencia de prensa de hoy, en Misano, en el trazado del desaparecido Marc Simoncelli, a diez kilómetros de la casa de Valentino Rossi, alguien le iba a preguntar por qué no había intentado superar a su hermano Àlex, dominador absoluto del GP d Catalunya y lograr así su primera pelota de partido para el título en Misano.

La pregunta

Y, por descontado, había muchas maneras de formular la pregunta. El especialista local, Matteo Miserocchi, del diario ‘Corriere Romagna’, la formuló de esta manera:

-Mucha gente aquí, en Italia, piensa que tú no quisiste ganar en Barcelona, en Montmeló, a tu hermano porque no querías ganar y celebrar el título en Misano, la casa de Valentino Rossi. Muchísimos seguidores de MotoGP debaten, en las redes sociales, que tú aún tienes en tu cabeza el duelo con Rossi. Sé que no te gusta hablar de ello, pero qué tienes que decir sobre esa teoría o forma de pensar, qué le dirías a quien piensa asi.

-A los que piensan eso, o escriben eso, que les den. ¡Ala!, ahora, por favor, traducídselo a este señor. Gracias.

Y Marc Márquez se levantó, cómo no, provocando que más de una docena de periodistas italianos nos rodeasen a los cinco periodistas españoles que estamos en Misano para que tradujésemos la frase, el desprecio, el enfado, la réplica del ocho veces campeón del mundo a la pregunta del colega.

Marc Márquez y Artur Vilalta, jefe de comunicación del equipo Lenovo Ducati, se desplazan, hoy, en Misano. / ALEJANDRO CERESUELA

La primera idea, por descontado, de los colegas italianos fue asosciar el “que les den” de Marc a una frase, una expresión, muy, muy, italiana y, también, muy coloquial: “Vaffanculo”. Y, claro, lo primero que tuvimos que decir es que el campeón catalán no había dicho eso o, como poco, no había completado esa expresión y lo que sí había hecho era dejar abierta su réplica a todo tipos de interpretaciones.

Era, les contamos, una expresión que muestra su total indiferencia por lo que piensan los ‘tifosi’ italianos y, por descontado, los fans de Valentino Rossi. Lo que les explicamos a los periodistas italianos es que Marc hace ya mucho tiempo que ha aparcado ese enfrentamiento. “No me molesta la indiferencia que muestran por mí, aquellos que no me aportan nada”, suele contar cuando le preguntan sobre si, algún día, hará las paces con el ‘Doctor’. Y, no hay que olvidar, que quién se negó a estrechar la mano de Marc, cuando el ocho veces campeón del mundo, se la extendió fue Rossi, que despreció el saludo.

El mayor de los Márquez insistió en que, en efecto, tiene ganas de cerrar el título cuando antes. “Ahora todo el mundo piensa que aquí, en Misano, lograré sumar tres o más puntos que Àlex y eso me permitirá, en Japón, tener pelota de título, pero yo no lo veo tan sencillo, ni que logré la pelota de partido aquí ni que, con pelota de partido en Motegi, pueda conquistar el título, pues todo ello pasa por el hecho de que Àlex falle aquí y en Japón y, la verdad, veo a mi hermano muy en forma, de nuevo”.

"Las ayudas, tras las grandes catástrofes, debería llegar mucho antes de lo que llegan" "Todos, absolutamente todos, ayudamos en muchas cosas, pero no nos gusta contarlo. Ahora se ha sabido lo de mi ayuda a tres colegios arrasados del pueblo valenciano de Benetússer y, sí, debo reconocer que fue así", explicó hoy Marc Márquez cuando le preguntaron cómo surgió la idea de comprar todo el equipamiento de los comedores de los tres colegios de Benetússen, que, ahora, disfrutan los escolares, de 3 a 11 años. "Me puse en contacto con ellos porque no quería donar dinero, no me gusta eso de 'nuestra cuenta es ésta y puede ingresar el dinero que quiera'. No, no, yo quiero saber en qué me lo gasto y comprobar que todo llega donde debe llegar y así lo hice. Ustedes me dicen lo que necesitan y yo me encargo de todo", siguió explicando el ocho veces campeón del mundo. Una cosa sí quiso señalar Marc Márquez y fue una crítica a la lentitud con la que las administraciones públicas acuden en auxilio de los más necesitamos. "No sé de eso, desde luego, pero me parece que deberíamos tener mecanismos que nos permitieran acudir en ayuda de la gente más necesitada de forma más inmediata, no puede ser que las ayudas, tras las grandes tragedias, tras catástrofes como la demoledora dana, lleguen con cuentagotas, tarden tanto en llegar".

Suscríbete para seguir leyendo