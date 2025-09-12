Un gran desafío: "Una vez que lo pruebas, es complicado que no te guste"

Zoe Rubio, jugadora de hockey en silla de ruedas, convive con atrofia muscular espinal grado II. Ella junto a otro compañero y su fisioterapeuta, han llevado a cabo la creación del primer equipo de hockey en silla de ruedas eléctrica de Aragón: Quebranta’s ZGZ HSRE. El conjunto deportivo nació con el objetivo de que cualquier persona, independientemente de su grado de movilidad, pueda practicar deporte y disfrutar de los múltiples beneficios físicos y emocionales que aporta. «El hockey está hecho para que hasta una persona que no puede mover los brazos y mueve un poco el cuello pueda manejar la silla y, además, pueda jugar como cualquier otro», explica Zoe.

En Aragón existen otras modalidades de deporte adaptado como el rugby, la natación o el baloncesto en silla, pero muchas de estas requieren un cierto grado de movilidad física. Sin embargo, el hockey en silla de ruedas eléctrica permite la participación de personas con discapacidades motrices más severas, gracias a la adaptación tecnológica de las sillas y al uso de protecciones específicas.

Zoe recalca que este proyecto no solo busca participar en la competición, sino también crear un espacio de actividad física para personas que, hasta ahora, solo podían tener acceso a una serie de deportes muy limitados: «La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda actividad física, pero en nuestro caso hasta ahora no era viable pensar en nada más allá de la fisioterapia. Hemos tenido casos de personas que, al proponerles participar, aceptaron de inmediato porque no habían encontrado ninguna otra actividad física que pudieran practicar».

Como todo proyecto que empieza de cero, los comienzos no han sido fáciles. Al tratarse de un deporte de contacto, muchas familias tenían dudas respecto a la seguridad en la pista, pero no hay ningún peligro aparente: las sillas están completamente adaptadas, cuentan con protecciones reglamentarias y los jugadores van sujetos a sus sillas, minimizando cualquier riesgo. «En cuanto informamos a las familias de las medidas de seguridad, acceden rápido», comenta Zoe.

Para hacer realidad este proyecto, el equipo ha lanzado un crowdfunding para recaudar la mayor suma de dinero posible y poder minimizar los costes de sillas específicas, protecciones personalizadas, material de pista como porterías y delimitadores de campo, y desplazamientos a otras comunidades para poder competir, ya que en Aragón no hay más equipos que lo practiquen y no es posible llevar a cabo partidos dentro de la comunidad. «Somos estudiantes y no teníamos forma de financiarlo. Además, tenemos que viajar a Madrid o Barcelona para competir. La ayuda monetaria es fundamental para que más personas puedan participar sin que la barrera económica sea un impedimento para las familias», admite.

Aunque todavía no se han inscrito oficialmente, el objetivo del equipo es formar parte de la Liga Promesas, una categoría nacional pensada para equipos que se inician en el hockey en silla de ruedas eléctrica. Esta liga ofrece una plataforma para que grupos nuevos puedan comenzar a competir y desarrollarse sin la presión de enfrentarse a rivales con años de experiencia. La temporada en España comienza entre mediados de febrero y principios de marzo, pero los entrenamientos del Quebranta’s ZGZ HSRE arrancarán en septiembre u octubre, en función de la disponibilidad de las familias: «Lo ideal sería entrenar dos días por semana, pero si fuera imposible sería uno, porque somos prácticamente nuevos y necesitamos aprender. Estamos organizándonos para que los días de entrenamiento se adapten a la mayoría».

Zoe lanza una invitación directa a los que estén interesados. «Desde fuera puede parecer agresivo, pero desde dentro es totalmente distinto. Una vez que lo pruebas, es complicado que no te guste», concluye.