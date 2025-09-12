Tirarse para aprender a caer

Cuando desaparece el miedo, aparece un problema. De la inconsciencia del riesgo nacen muchos peligros en una sociedad que discrimina el temor como síntoma de debilidad. En la montaña, la devaluación del respeto por el medio, la actitud de todo vale y la falta de conocimiento y preparación, porque «voy sobrado», están incrementando los accidentes por desconocimiento, poca planificación o sobreestimación.

«El miedo no hay que perderlo, hay que asumirlo y controlarlo. Es un instinto animal, una emoción y, como tal, no es mala. Solo nos alerta del peligro». Bárbara Gutiérrez es guía especializada en escalada y convive con esa sensación que no evita, de la que aprende y con la que dialoga. La experiencia le ha permitido conocer y sobrellevar esta compañía que nunca quiere perder en el peso de su arnés. Dotada por entrenamiento de herramientas y técnicas para minimizar esta convivencia, ella será una de las tres monitoras de Guías Cara Oculta, junto a Oana David y Maialen Lezeaga y la psicóloga Laura Novo, que impartirán este sábado, en la roca, un taller de gestión del miedo en Encordadas.

El vértigo a la verticalidad y el temor a una caída son factores que apartan a muchos de esta práctica y que, para otros, suponen un imán de adrenalina o terapia contra el pánico. «Muchos de los miedos nacen de malas experiencias en los inicios. Como todo, hay que aprender, tener experiencias, mejorar desde los errores», añade esta navarrica de Tudela con seis años de residencia en Calcena.

La clase se iniciará con la teoría psicológica. Mantener una actitud positiva, hablarse bien, evitar la agresividad y la sobreexcitación, respirar de forma acompasada y relajada o conocer los mecanismos que despiertan los miedos serán asignaturas que se repasarán antes de meterse en faena.

La mayor reunión nacional de escaladoras Trasobares se llena de poder femenino Consolidada, la séptima edición de Encordadas no hace más que confirmar que la Asociación Isuela Valley ha puesto en el mapa de la escalada nacional a la Cara Ouclta del Moncayo. Un año más han vuelto a colgar el no hay billetes de una reunión que quiere fomentar la escalada femenina y generar un espacio de sana convivencia e intercambio entre mujeres alrededor de su pasión por la roca. Más de 200 inscritas de todo el territorio estatal convierten esta cita en la mayor reunión a nivel nacional gracias a una organización que se supera en implicación y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Trasobares y la Comarca del Aranda. Este año la programación sigue teniendo como máximo exponente las salidas a los sectores de escalada de Purujosa, Calcena y Trasobares, junto a otras actividades complementarias como una carrera de orientación y charlas sobre primeros auxilios en escalada o la gestión del miedo. La escaladora Iris Gutiérrez contará su experiencia en la modalidad de adherencia y la aragonesa Sonia Gracia de Escalada Asana volverá a impartir un práctica de yoga aplicado a la escalada. Un mercadillo artesanal completa un evento social que crece y crece.

Este será un curso para un nivel avanzado, para aquellos que se atrevan a ir de primeros, abriendo vía. La práctica será el mejor método y, para ello, el principal aprendizaje será ejecutar las caídas de forma consciente y segura. Habrá que tirarse para aprender a caer. «La anticipación es un mecanismo que nos va a ayudar muchísimo. Saber dónde estás para actuar de la mejor manera. Porque no es lo mismo estar en la primera parte de un largo que después de varias chapas, o que haya un resalte cerca con el que te puedas golpear… Hay que tener en cuenta estos factores, conocerlos, para, en el momento del fallo, reaccionar, flexionarse y saber dirigir la caída para minimizar el riesgo», asiste Bárbara.

Una de esas técnicas que enseñarán será el aseguramiento dinámico. La escalada es cosa de dos. «La caída provoca una fuerza de impacto que, en parte, compensa el material y la cuerda, pero una buena respuesta del compañero que asegura, amortiguando el efecto, incluso saltando, nos va a hacer ganar en seguridad y reducir la gravedad del golpe», añade esta técnica de Simbiotic Climb.

Visibilizar los movimientos es una previsión a la que se acostumbra el escalador cuando va ganando ese rodaje psicológico. En ese autocontrol, la conciencia del instante es un acto indispensable, un escudo ante los pensamientos externos y recurrentes que son pinchazos en la concentración. Acometer el ahora con serenidad e introducirse en un procedimiento casi meditativo que te conecte con el acto de la escalada, con la simbiosis con la roca, elimina la negatividad del «no puedo», la excitación que desgasta, la ansiedad por pasar un sector imposible, el estrés por el error que aún no es y la fatiga del agarrotamiento por esta emoción desbocada. «No es casualidad que la escalada conecte con otras disciplinas de meditación o el yoga, porque necesitamos ser conscientes de ese instante para tomar buenas decisiones», manifiesta Bárbara.