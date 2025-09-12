El Real Zaragoza coloca cerca de mil plazas de aparcamiento del Ibercaja Estadio

Tener una plaza de aparcamiento junto al Ibercaja Estadio para esta temporada no ha tenido el éxito que se podía esperar, ya que la temporada ha comenzado y actualmente hay un tercio de las mismas que siguen sin dueño. El Real Zaragoza se ocupaba de la comercialización de estos estacionamientos, construidos con fondos de la sociedad Nueva Romareda, que comparte junto al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sus intentos por seducir a sus abonados no han dado el resultado esperado por la administración.

Por ahora, el club ha conseguido colocar cerca de mil plazas, de las 1.582 que se hicieron con las obras que sirvieron para levantar el campo. En principio, las dos administraciones entendieron que la entidad que iba a hacer uso de las instalaciones era la idónea para adjudicar los estacionamientos, que se distribuían en dos zonas, había 437 en la zona norte y 1.145 en la ubicada al sur del campo de fútbol.

El momento escogido para comercializarlas fue el lanzamiento de la campaña de abonos para esta temporada, en la que a la vez que se prometía una rebaja media del 8% sobre el precio de la butaca para toda la campaña, se ofrecía la posibilidad de solicitar una de las plazas de aparcamiento construidas al precio de 150 euros al principio del verano. Por ahora se han quedado unos 500 estacionamientos libres.

El escenario resultante obligaba a maniobrar porque la opción de dejarlas sin utilizar no se contemplaba. Y más después de constatar los problemas de tráfico que se registraban a la entrada, y sobre todo a la salida del campo, por la cantidad de aficionados que optaban por desplazarse al recinto, en el Parking Norte de la Expo, en el Actur, en su coche particular. A pesar de los refuerzos en las plazas del tranvía en el horario del partido, también del autobús, con buses lanzadera. También muchos acuden a pie cada día de partido.

También este año, como novedad, se ha habilitado una 'fan zone' que permite que la afición llegue a las inmediaciones del estadio mucho antes del comienzo de los partidos, de forma escalonada y para evitar el embudo circulatorio en las calles del entorno. Pero sigue sin evitar las retenciones y, sobre todo, impedir que a la salida del campo el tapón sea inevitable.

La última reacción del Real Zaragoza para intentar ocupar esas plazas de aparcamiento del Ibercaja Estadio fue lanzar una oferta promocional para estacionar en estos parkings pagando 9,90 euros por partido. Fue en el último encuentro jugado en casa, frente al Real Valladolid.

El precio ha sido muy discutido, sobre todo en redes sociales, pero aún así hay un millar de zaragocistas que sí han apostado por tener plaza de aparcamiento en el estadio del Actur. Y ahora se abre la duda de si este precio por partido podría rebajarse con el paso de los partidos si sigue habiendo muchas plazas de estacionamiento por llenar. Y es que tenerlas vacías es la única opción que no le reporta ingresos al club, que no hay que olvidar que este año empieza a pagar por usar el estadio: 250.000 euros por temporada.

De hecho, se daba la circunstancia de que el precio por el que se sacaban esas plazas de estacionamiento para la afición, 150 euros por temporada, de haberlas cubierto todas, la entidad podría haber satisfecho ese importe solo con estos ingresos adicionales que le proporcionaban las plazas de aparcamiento construidas por la sociedad Nueva Romareda para el uso y disfrute de la entidad y sus aficionados.

Ahora, con un millar de estacionamientos adjudicados, de momento tiene garantizados 150.000 euros este año por ellas más lo que obtenga por los pagos puntuales de zaragocistas que paguen esos 9,90 euros por partido que las utilicen.