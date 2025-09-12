El Teruel se aferra a Pinilla ante el Eldense

En Primera RFEF, el Teruel buscará este sábado en Pinilla, a partir de las 16.15 horas, ante el Eldense su primera victoria de la temporada en la tercera jornada, mientras que el Tarazona tiene a priori un desplazamiento más cómodo hasta Torremolinos, donde juega mañana domingo.

Los turolenses persiguen sumar primer triunfo para salir de la zona de descenso, en un partido que se presenta complicado ante un rival que parte con el objetivo de regresar a LaLiga Hypermotion tras su descenso la pasada temporada.

El cuadro bajoaragonés, que ha sumado un punto en sus dos partidos anteriores, se aferra a Pinilla, donde sumó un empate sin goles ante el Betis B en la primera jornada, para dar la campanada.

En el grupo 2 de Segunda RFEF, el Utebo recibe en su campo de Santa Ana este sábado, a las 18.30 horas, al Gernika con el objetivo de sumar los tres puntos ante sus aficionados y volver a la parte alta de la tabla como hiciera en la pasada campaña.

La escuadra de Juan Carlos Beltrán, que empató en el estreno liguero también en casa, frente al Basconia, afronta su segundo encuentro consecutivo como local, donde pretende hacerse fuerte. Mañana será el turno del Ebro, que recibirá al Amorebieta; del Ejea, que viaja a Beasain, del Aragón, que visita al Sestao River, y, en el grupo tercero, el Barbastro rendirá visita al Espanyol B.

En Tercera RFEF, el sábado tan solo se disputa un partido, que medirá a las 16.00 horas a Calamocha y Monzón.