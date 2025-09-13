Primera RFEF
Ayman Arguigue salva en el último minuto al CD Teruel para firmar el empate (1-1)
El delantero cedido por la SD Huesca igualó el encuentro ante el Eldense en el minuto 102
El CD Teruel ha tenido que tirar de épica para salvar un punto en Pinilla ante el Eldense (1-1) con un gol de Ayman Arguigue en el minuto 102 que hizo estallar a todo el banquillo y la grada en el estadio. Pese a la rescatar un empate en el último minuto, el equipo turolense sigue sin conocer la victoria tras tres jornadas y está ubicado, por el momento, en la zona de descenso de Primera Federación.
El partido fue bastante plano durante los primeros 45 minutos, con ninguno de los dos equipos llegando a generar ocasiones manifiestas de gol sobre la portería rival. Tras el descanso, los jugadores se animaron a salir al ataque y el CD Teruel tuvo una oportunidad muy clara, pero Padilla no llegó a conectar su remate después de un buen pase de Ayman. A 10 minutos del final, el canterano zaragocista Jaime Vallejo adelantó al Eldense y, con una larga revisión en el VAR mediante, parecía que el partido estaba resuelto.
Pero, después de que Vicente Parras fuera expulsado por roja directa, se desató la locura en el minuto 12 de añadido con un remate inapelable de Ayman que firmó un empate en el marcador que permite al Teruel sumar su segundo punto en la temporada.
Ficha Técnica
CD TERUEL: Gálvez, Royo (Joseda, min. 70), Andrés Rodríguez, Abraham del Moral, Van Rijn (Teddy, min. 90), Medina, Albisua, Relu, Blesa (Traoré, min. 90), Merencio (Padilla, min. 46) y Sergio Moreno (Ayman, min. 60).
CD ELDENSE: Vila, Gaixas, Smand, Dumic, Bustillo, Quintana, Clemente (Manu Molina, min. 74), David Ruiz (Jaime Vallejo, min. 74), Fidel, Ibarrondo y Bellari (Dioni, min. 60).
GOLES: 0-1, min. 80: Jaime Vallejo. 1-1, min. 90+12: Ayman.
ÁRBITRO: Rius Riu (Colegio Catalán). Amonestó a Van Rijn, Royo y Joseda por parte del Teruel y a Quintana por parte del Eldense. Vicente Parras, técnico del Teruel, fue expulsado por roja directa.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio de Pinilla.
