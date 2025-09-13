El Balonmano Contazara afronta un difícil debut ante el Helvetia Anaitasuna

El momento ya ha llegado y por fin el Balonmano Contazara vivirá su debut en División de Honor Plata este domingo frente al Helvetia Anaitasuna fuera de casa (12.00 horas). El rival que estará delante no es precisamente uno de los más asequibles para comenzar la andadura en la categoría, ya que el equipo navarro es uno de los recién descendidos de la Liga Asobal y es uno de los favoritos para conseguir el ascenso. "Ha llegado la hora de la verdad, debemos adaptarnos cuanto antes al primer partido y a la competición. Vamos a competir de tú a tú y a demostrar que tenemos mucho que aportar en esta división", dijo Mariano Ortega, entrenador del Contazara, en la previa de este encuentro.

A pesar de la envergadura del rival, el conjunto zaragozano no se piensa amilanar ante el equipo navarro. "Anaitasuna es un equipo duro, con gente grande, ordenados defensivamente y con un contraataque muy peligroso. Sabemos que con nuestras armas podemos disputar hasta el final el partido", comentó el jugador Diego Monzón. Además, el club aragonés ya sabe lo que es medirse al Anaitasuna, ya que se midieron en pretemporada pero los zaragozanos cayeron por un marcador ajustado (27-30).

El Contazara ha tenido una dura preparación con hasta 7 partidos amistosos en los que solo ha conocido la victoria en uno de ellos, frente al Balonmano Soria, aunque Mariano Ortega reconoce que "hemos tenido mucho cuidado con las cargas y hemos hecho pruebas diferentes" y cabe destacar que aunque haya caído en 6 de esos duelos, en todos ha competido y los resultados han sido muy ajustados en todos ellos.