El Día del Deporte en la Calle: La unión entre generaciones

El deporte aúna muchas características positivas para el bienestar de las personas, pero casi la más principal es la unión que genera entre las personas, sin importar absolutamente nada más allá de disfrutar y de confraternizar con el resto. Y eso es lo que pretende el Día del Deporte en la Calle organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con varias entidades, en una ubicación inmejorable como la plaza del Pilar para que todos los zaragozanos y zaragozanos disfruten durante todo este fin de semana de un sinfín de actividades para inundar la ciudad de una estampa preciosa.

Pese al bochorno mañanero, la plaza está llena por una gran cantidad de familias que han querido aprovechar esta oportunidad para que los más pequeños se desfoguen como nunca. "Ya vinimos el año pasado y se lo pasaron tan bien que no teníamos ninguna duda de que íbamos a volver este año", comenta José Manuel, un padre que asistió con sus dos hijos. Pero, aunque la mayor parte de gente que se ha congregado son niños, estas actividades están pensadas para todo tipo de públicos como demuestra Francisco, un abuelo que acude con su nieta para enseñarle una de sus pasiones: "Siempre me ha gustado el ajedrez y como no paso tanto tiempo con ella como me gustaría, pues quiero enseñarle y que también disfrute jugando como he hecho yo durante la mayor parte de mi vida".

Los adultos también han podido disfrutar de una mañana muy entretenida con las clases de zumba y o de fitness, en las que las mujeres eran las predominantes. "Nos hemos reunido nuestro grupo de amigas para hacer un poco de deporte, que nunca viene mal, y la verdad es que esto tiene su punto. Aunque después nos iremos a hacer un piscolabis para recuperar fuerzas", dice Amparo, entre risas.

Vamos, que no hay ningún tipo de excusa que se pueda decir para no ir a la plaza del Pilar a practicar cualquier tipo de deporte o actividad este fin de semana, independientemente de la edad que tengas, porque la oferta es casi ilimitada con fútbol, baloncesto, patinaje, judo, deportes acuáticos o un circuito perruno para traer incluso a los canes de la familia.

La jornada hace un parón después del mediodía, pero a partir de las 16.30 horas vuelve a la carga. "Por la tarde, vamos a venir seguro porque es que es un evento que nos encanta y ojalá lo hiciesen muchas más veces que solo una", comenta Carmen, una madre que ha venido con sus tres hijos. Hoy se celebra la segunda jornada que también promete ser igual de apasionante.