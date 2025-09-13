Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Utebo arrolla en Santa Ana al Gernika (3-1)

El conjunto zaragozano vence con contundencia al equipo vasco y suma la primera victoria del curso

Los jugadores del Utebo celebran uno de los goles del partido ante el Gernika

Los jugadores del Utebo celebran uno de los goles del partido ante el Gernika / UTEBO FC

Hugo Franco

Zaragoza

El Utebo FC consigue su primera victoria de la temporada después de arrollar al Gernika en Santa Ana (3-1). Los goles del conjunto utebero los firmaron Camilo Leitón, Sanchís y Barry en un encuentro que los zaragozanos dominaron desde principio a fin demostrando que en su feudo son un equipo casi inexpugnable.

Este domingo juegan la SD Ejea frente al Beasain KE (11.30 horas), el CD Ebro ante el Amorebieta (12.00 horas) y el Deportivo Aragón cierra la jornada contra el Sestao River (18.30 horas). El filial blanquillo es el único equipo aragonés que disputa esta jornada fuera de casa.

-Ficha Técnica

UTEBO FC: Chanza, Mario Álvarez (Salas, min. 86), Sanchís, Guti, Franc Mateu, Beitia, Leitón (Cotos, min. 79), Diego López (Barry, min. 68), Pedrosa, Diego Suárez y Juan Delgado.

SD GERNIKA: San Nicolás, Herri, Berasaluce, Bilbao, Beñat Gómez, Auzokoa (Asensio, min. 72), Fruniz, Vélez (Agirre, min. 80), Kortazar, Izan Gutiérrez y Baqué.

GOLES: 1-0, min: Leitón, 2-0, min. 23: Sanchís. 2-1, min. 60: Baqué. 3-1, min. 90: Barry.

ÁRBITRO: Joan Masip (Colegio Catalán). Amonestó a Sanchís y Pedrosa por parte del Utebo y a Berasaluze por parte del Gernika.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Santa Ana.

TEMAS

