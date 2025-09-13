El Utebo arrolla en Santa Ana al Gernika (3-1)

El Utebo FC consigue su primera victoria de la temporada después de arrollar al Gernika en Santa Ana (3-1). Los goles del conjunto utebero los firmaron Camilo Leitón, Sanchís y Barry en un encuentro que los zaragozanos dominaron desde principio a fin demostrando que en su feudo son un equipo casi inexpugnable.

Este domingo juegan la SD Ejea frente al Beasain KE (11.30 horas), el CD Ebro ante el Amorebieta (12.00 horas) y el Deportivo Aragón cierra la jornada contra el Sestao River (18.30 horas). El filial blanquillo es el único equipo aragonés que disputa esta jornada fuera de casa.

-Ficha Técnica

UTEBO FC: Chanza, Mario Álvarez (Salas, min. 86), Sanchís, Guti, Franc Mateu, Beitia, Leitón (Cotos, min. 79), Diego López (Barry, min. 68), Pedrosa, Diego Suárez y Juan Delgado.

SD GERNIKA: San Nicolás, Herri, Berasaluce, Bilbao, Beñat Gómez, Auzokoa (Asensio, min. 72), Fruniz, Vélez (Agirre, min. 80), Kortazar, Izan Gutiérrez y Baqué.

GOLES: 1-0, min: Leitón, 2-0, min. 23: Sanchís. 2-1, min. 60: Baqué. 3-1, min. 90: Barry.

ÁRBITRO: Joan Masip (Colegio Catalán). Amonestó a Sanchís y Pedrosa por parte del Utebo y a Berasaluze por parte del Gernika.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Santa Ana.