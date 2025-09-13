Segunda Federación
El Utebo arrolla en Santa Ana al Gernika (3-1)
El conjunto zaragozano vence con contundencia al equipo vasco y suma la primera victoria del curso
El Utebo FC consigue su primera victoria de la temporada después de arrollar al Gernika en Santa Ana (3-1). Los goles del conjunto utebero los firmaron Camilo Leitón, Sanchís y Barry en un encuentro que los zaragozanos dominaron desde principio a fin demostrando que en su feudo son un equipo casi inexpugnable.
Este domingo juegan la SD Ejea frente al Beasain KE (11.30 horas), el CD Ebro ante el Amorebieta (12.00 horas) y el Deportivo Aragón cierra la jornada contra el Sestao River (18.30 horas). El filial blanquillo es el único equipo aragonés que disputa esta jornada fuera de casa.
-Ficha Técnica
UTEBO FC: Chanza, Mario Álvarez (Salas, min. 86), Sanchís, Guti, Franc Mateu, Beitia, Leitón (Cotos, min. 79), Diego López (Barry, min. 68), Pedrosa, Diego Suárez y Juan Delgado.
SD GERNIKA: San Nicolás, Herri, Berasaluce, Bilbao, Beñat Gómez, Auzokoa (Asensio, min. 72), Fruniz, Vélez (Agirre, min. 80), Kortazar, Izan Gutiérrez y Baqué.
GOLES: 1-0, min: Leitón, 2-0, min. 23: Sanchís. 2-1, min. 60: Baqué. 3-1, min. 90: Barry.
ÁRBITRO: Joan Masip (Colegio Catalán). Amonestó a Sanchís y Pedrosa por parte del Utebo y a Berasaluze por parte del Gernika.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Santa Ana.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Los profesores del IES Miguel de Molinos de Zaragoza pintan las aulas: 'Estamos haciendo el trabajo que no nos toca
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera