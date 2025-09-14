Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

La Almunia, el Cariñena y el Épila mantienen sus invictos

Los tres equipos ocupan las tres primeras plazas de la tabla y son los únicos que han ganado las dos primeras jornadas de Liga

Los jugadores de La Almunia celebran su victoria en esta jornada

Hugo Franco

Zaragoza

En Tercera RFEF se mantienen en la parte al La Almunia, el Cariñena y el Épila. Los tres suman seis puntos después de las dos primeras jornadas y ocupan las tres primeras posiciones de la tabla, respectivamente, y son los únicos que cuentan sus encuentros por triunfos en esta temporada. En la zona alta, los otros dos puestos del playoff pertenecen al Calamocha y al CD Cuarte.

En la zona de descenso, están el Casetas, Almudévar y Zuera, todos ellos aún no han sumado ningún punto en este inicio de campaña y son también los únicos que no saben lo que es sumar en estas dos primeras jornadas ligueras.

