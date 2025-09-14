La Almunia, el Cariñena y el Épila mantienen sus invictos

En Tercera RFEF se mantienen en la parte al La Almunia, el Cariñena y el Épila. Los tres suman seis puntos después de las dos primeras jornadas y ocupan las tres primeras posiciones de la tabla, respectivamente, y son los únicos que cuentan sus encuentros por triunfos en esta temporada. En la zona alta, los otros dos puestos del playoff pertenecen al Calamocha y al CD Cuarte.

En la zona de descenso, están el Casetas, Almudévar y Zuera, todos ellos aún no han sumado ningún punto en este inicio de campaña y son también los únicos que no saben lo que es sumar en estas dos primeras jornadas ligueras.