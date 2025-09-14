Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aragonés Pol Oriach acaba noveno y se queda sin semifinales en el Mundial de atletismo

"Estoy bastante contento con mi actuación y me he visto competitivo, aunque esperaba más", reconoce el oscense

Pol Oriach, en los compases iniciales de su serie.

Pol Oriach, en los compases iniciales de su serie. / FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

El Periódico de Aragón

Tokio

El aragonés Pol Oriach se quedó fuera de las semifinales de los 1.500 en el Mundial de atletismo que se está celebrando en Tokio tras quedar noveno (3:37.43), en una serie que dominó uno de los candidatos al podio, el noruego Narve Gilje Nordás (3:35.90). El gallego Adrián Ben fue el único de los tres españoles que participaron en la primera ronda de clasificación que logró el pase a las semifinales.

«Estoy bastante contento con mi actuación aunque esperaba más. Sabía de las posibilidades en esta carrera, tenía que hacer la mejor de mi vida y dar la sorpresa a muchos, pero me he visto competitivo. Es la carrera de más nivel que he hecho hasta ahora. Ojalá esto me abra puertas para el futuro», declaró el atleta aragonés a la conclusión de su serie.

En este sentido, Oriach hizo balance de un curso del que acaba satisfecho. «Ha sido un año muy bueno, he disfrutado de entrenar y competir y creo que ha sido un cierre bueno por llegar a este campeonato y verme competitivo. Estoy con muchas ganas por lo que viene porque esto es el comienzo», dijo el oscense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
  2. Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
  3. David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
  4. Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
  5. Seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
  6. El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
  7. El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
  8. Crece el malestar vecinal en Zaragoza por el modelo de creación de vivienda del PP: 'La Justicia tendrá la última palabra

El aragonés Pol Oriach acaba noveno y se queda sin semifinales en el Mundial de atletismo

El aragonés Pol Oriach acaba noveno y se queda sin semifinales en el Mundial de atletismo

Zaragoza tenía "prácticamente atada" en junio la base permanente de Ryanair

Zaragoza tenía "prácticamente atada" en junio la base permanente de Ryanair

El Levante sobrevive al asedio del Betis y suma su primer punto

El Levante sobrevive al asedio del Betis y suma su primer punto

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas en el final de la Vuelta a España en Madrid, en imágenes

Las protestas propalestinas en el final de la Vuelta a España en Madrid, en imágenes

Kenan Kodro y Dani Gómez, Gabi prepara un doble cañón ante el Albacete

Kenan Kodro y Dani Gómez, Gabi prepara un doble cañón ante el Albacete

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

Este es el restaurante aragonés que competirá por hacer las mejores bravas del mundo

Este es el restaurante aragonés que competirá por hacer las mejores bravas del mundo
Tracking Pixel Contents