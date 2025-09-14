El aragonés Pol Oriach acaba noveno y se queda sin semifinales en el Mundial de atletismo
"Estoy bastante contento con mi actuación y me he visto competitivo, aunque esperaba más", reconoce el oscense
El Periódico de Aragón
El aragonés Pol Oriach se quedó fuera de las semifinales de los 1.500 en el Mundial de atletismo que se está celebrando en Tokio tras quedar noveno (3:37.43), en una serie que dominó uno de los candidatos al podio, el noruego Narve Gilje Nordás (3:35.90). El gallego Adrián Ben fue el único de los tres españoles que participaron en la primera ronda de clasificación que logró el pase a las semifinales.
«Estoy bastante contento con mi actuación aunque esperaba más. Sabía de las posibilidades en esta carrera, tenía que hacer la mejor de mi vida y dar la sorpresa a muchos, pero me he visto competitivo. Es la carrera de más nivel que he hecho hasta ahora. Ojalá esto me abra puertas para el futuro», declaró el atleta aragonés a la conclusión de su serie.
En este sentido, Oriach hizo balance de un curso del que acaba satisfecho. «Ha sido un año muy bueno, he disfrutado de entrenar y competir y creo que ha sido un cierre bueno por llegar a este campeonato y verme competitivo. Estoy con muchas ganas por lo que viene porque esto es el comienzo», dijo el oscense.
