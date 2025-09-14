El BM Contazara Zaragoza cae con la cabeza alta ante el Anaitasuna (32-28)

El BM Contazara Zaragoza cayó con la cabeza alta en la cancha del Anaitasuna (32-28) en el estreno del conjunto aragonés en la División de Honor Plata masculina tras el ascenso logrado el curso pasado.

El equipo de Mariano Ortega, liderado en la faceta anotadora por Enrique Camas, autor de ocho goles, y Alejandro Plaza (6), sucumbió ante uno de los favoritos a regresar a la categoría que perdió la pasada campaña tras un encuentro trabado en el que el cuadro navarro acabó imponiendo su superioridad.

Un gol en casi diez minutos durante la primera parte fue determinante para el devenir del choque, que alcanzó el descenso con ventaja de cinco goles (14-9), pero el Contazara, a base de orgullo y pelea, se mantenía en el encuentro e, incluso, se acercaba a cuatro goles.

Sin embargo, el mayor oficio de los locales se imponía para acabar sentenciando y otorgar al Anaitasuna el primer triunfo del curso ante un BM Contazara que buscará el estreno la próxima jornada en casa.