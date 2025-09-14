El BM Contazara Zaragoza cae con la cabeza alta ante el Anaitasuna (32-28)
El conjunto aragonés da la cara en su estreno en División de Honor Plata masculina
El Periódico de Aragón
El BM Contazara Zaragoza cayó con la cabeza alta en la cancha del Anaitasuna (32-28) en el estreno del conjunto aragonés en la División de Honor Plata masculina tras el ascenso logrado el curso pasado.
El equipo de Mariano Ortega, liderado en la faceta anotadora por Enrique Camas, autor de ocho goles, y Alejandro Plaza (6), sucumbió ante uno de los favoritos a regresar a la categoría que perdió la pasada campaña tras un encuentro trabado en el que el cuadro navarro acabó imponiendo su superioridad.
Un gol en casi diez minutos durante la primera parte fue determinante para el devenir del choque, que alcanzó el descenso con ventaja de cinco goles (14-9), pero el Contazara, a base de orgullo y pelea, se mantenía en el encuentro e, incluso, se acercaba a cuatro goles.
Sin embargo, el mayor oficio de los locales se imponía para acabar sentenciando y otorgar al Anaitasuna el primer triunfo del curso ante un BM Contazara que buscará el estreno la próxima jornada en casa.
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- Seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
- Crece el malestar vecinal en Zaragoza por el modelo de creación de vivienda del PP: 'La Justicia tendrá la última palabra