El Aragón cae ante el Sestao River (2-0) y el Ebro empata contra el Amorebieta (0-0)

La jornada en Segunda RFEF ha estado llena de contrastes para los equipos aragoneses. La SD Ejea ha sido la buena noticia tras su victoria ante el Beasain (2-3) fuera de casa, el CD Ebro y el Barbastro han empatado contra el Amorebieta (0-0) y el Espanyol B (1-1), respectivamente. Mientras que la peor parte se la ha llevado el Deportivo Aragón que ha caído ante el Sestao River (2-0).

La SD Ejea firmó su primera victoria en un choque que al descanso ya dominaba por 0 a 2, con los tantos de Pablo Agustín y Óscar Jiménez. Los locales igualaban en tan sólo cinco minutos tras la reanudación y ponía el miedo en el cuerpo a los aragoneses, pero en el minuto 67, Pablo Agustín volvía a aparecer para adelantar a los de Luso Delgado en el marcador. Con este triunfo el equipo ejeano duerme en posiciones de playoff como quinto clasificado.

El Deportivo Aragón visitaba al Sestao River buscando su segunda victoria del curso, pero el encuentro no empezó bien para el conjunto aragonés, que vio como en el minuto 30, se adelantaría el equipo local aprovechando un rechace suelto en el área tras una parada de Calavia. Tras el intermedio, tuvo el empate en un mano a mano el Deportivo Aragón, pero el guardameta vasco atajó la ocasión. Poco después, anotaría el segundo tanto el Sestao y los aragoneses lo intentaron, pero no pudo sacar nada positivo.

El CD Ebro empató en duelo de alternativas contra el Amorebieta que arrancó con gol anulado a los aragoneses, por fuera de juego. Parecido fue el guion tras la reanudación, con nuevas acciones de peligro para las porterías de ambos conjuntos, aunque ninguna llegaría a cristalizar. El equipo zaragozano duerme en la posición del play-in de descenso tras estas dos primeras jornadas.

La UD Barbastro tuvo un duelo exigente contra el filial del Espanyol. El Barbastro tuvo una buena puesta en escena, pero hasta el minuto 54 no se adelantaría tras un gol en propia puerta de José Ángel. Sin embargo, cuando parecía controlado el partido, el Espanyol empataría cerca del final con un remate preciso. Los altoaragoneses están en la misma posición que el CD Ebro, pero en el grupo 3 de la categoría.

Ficha Técnica SESTAO: Iru, Etxebarria, Montero, Argente, Barandiarian, Rojo, Ieltxu, Laka, Lamadrid, J. García y Madrazo. ÁRAGON: Calavia, Jaime Sánchez, Sabater, Barrachina, Gomes, Linares, Tobajas, Iker García, Facchin, Yoha y Conde. GOLES: 1-0, min. 31: Rojo. 2-0, min. 51: Madrazo. ÁRBITRO: Borja Martínez (Colegio riojano). INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio de Las Llanas.

Ficha Técnica BEASAIN: Arteche, Torres, Huete, Sansinenea, Almandoz, C. Sanz, Zubillaga, Eñaut, Lorea, Bengoetxea y Eizagirre. SD EJEA: Dorronsoro, Mario Sánchez, S. Chica, D. Chica, Leiza, Díez, Iglesias, Agustín, Dabo, D. Álvarez y Ó. Jiménez. GOLES: 0-1, min. 14: Agustín, 0-2, min. 30: Ó. Jiménez. 1-2, min. 50: C. Sanz. 2-2, min. 51: Bengoetxea. 2-3, min. 62: Agustín. ÁRBITRO: Gaizka Legarra (Colegio navarro). INCIDENCIAS: Partido disputado en Loinatz.

Ficha Técnica CD EBRO: Mateo Lite, Attipoe, Javier Hernández, Espi, Escolar, Muñoz, Requés, Borja Romero, Paki, Lobede, Novials. SD AMOREBIETA: Altamira, Ceballos, Entrecanales, Onaindia, Castañeda, Ituarte, Marouane, Arzalluz, Hodei, Reka y Etxaniz. ÁRBITRO: Ignacio Bordons (Colegio madrileño). Amonestó a Marouane y Entrecanales por parte del Amorebieta. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de La Almozara.