La SD Tarazona no arranca y cae por la mínima ante el Juventud Torremolinos (2-1)

La SD Tarazona sigue sin dar con la tecla y en esta jornada cayó ante el Juventud Torremolinos (2-1), equipo que no había ganado todavía en esta temporada y el conjunto aragonés está al borde del descenso, aunque al estar aplazado el partido del Sabadell, dormirá fuera de la zona de peligro. Los goles de Alejandro Camacho, desde el punto de penalti, y Pito Camacho hicieron inútil el tanto inicial de Sergi Armero en la primera parte.

Los de Juanma Barrero arrancaron bien el encuentro y se pusieron por delante en el marcador gracias a un buen remate de Sergi Armero en la primera ocasión clara del partido. Justo antes del descanso, se señaló penalti a favor de los locales por mano de Ángel López y Alejandro Camacho igualó la contienda. Pito Camacho puso por delante al Torremolinos a media hora del final y pese a los intentos del Tarazona por salvar un punto, los locales aguantaron su ventaja.