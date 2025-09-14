Primera RFEF
La SD Tarazona no arranca y cae por la mínima ante el Juventud Torremolinos (2-1)
Los de Juanma Barrero se quedan al borde de caer a la zona de descenso tras sumar solo tres puntos en las tres primeras jornadas ligueras
La SD Tarazona sigue sin dar con la tecla y en esta jornada cayó ante el Juventud Torremolinos (2-1), equipo que no había ganado todavía en esta temporada y el conjunto aragonés está al borde del descenso, aunque al estar aplazado el partido del Sabadell, dormirá fuera de la zona de peligro. Los goles de Alejandro Camacho, desde el punto de penalti, y Pito Camacho hicieron inútil el tanto inicial de Sergi Armero en la primera parte.
Los de Juanma Barrero arrancaron bien el encuentro y se pusieron por delante en el marcador gracias a un buen remate de Sergi Armero en la primera ocasión clara del partido. Justo antes del descanso, se señaló penalti a favor de los locales por mano de Ángel López y Alejandro Camacho igualó la contienda. Pito Camacho puso por delante al Torremolinos a media hora del final y pese a los intentos del Tarazona por salvar un punto, los locales aguantaron su ventaja.
Ficha Técnica
JUVENTUD TORREMOLINOS: Cuenca, J. Hernández (Alonso, min. 63), Mérida, Dani Fernández, Sergio Díaz, Steve (Gallego, min. 78), Moreno, Christian, Diao (Climent, min. 78), A. Camacho (Larry, min. 86) y Pito Camacho.
SD TARAZONA: Josele, Ángel López (Borge, min. 82), Traoré, Trilles, Chechu, Alonso (Vaquero, min. 71), Carrasco, Busi (Cubillas, min. 71), Javi Gómez, Armero (Carlos Nieto, min. 63) y Agüero (Soto, min. 82).
GOLES: 0-1, min. 12: Armero. 1-1, min. 45+4: A. Camacho. 1-2, min. 62: Pito Camacho.
ÁRBITRO: Jorge Tárraga (Colegio manchego). Amonestó a J. Hernández y Pito Camacho del Juventud y a Traoré, Alonso y Agüero del Tarazona.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Pozuelo.
