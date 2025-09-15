Los abonados del BM Contazara Zaragoza podrán llevar un acompañante gratis en el estreno en casa
El club quiere llenar el pabellón en el partido que medirá al conjunto aragonés, el domingo a las 12.30 horas, con el Puerto Sagunto
El Periódico de Aragón
El Balonmano Contazara Zaragoza está dispuesto a llenar el pabellón Siglo XXI el próximo domingo, a las 12.30 horas, en su estreno en casa. Por ello, el club ha ideado una fórmula destinada a que el recinto registre una gran afluencia frente al Fertiberia Puerto Sagunto "con el objetivo de premiar la fidelidad de sus abonados y reforzar el apoyo desde la grada", expone la entidad, que ascendió el curso pasado a División de Honor Plata.
La iniciativa consiste en que cada abonado podrá invitar a un acompañante totalmente gratis. "Queremos que nuestra afición sea protagonista desde el inicio y que juntos hagamos del Siglo XXI un pabellón donde se respire pasión y compromiso. Este gesto hacia nuestros abonados es también un agradecimiento por su apoyo incondicional durante esta y pasadas temporadas. Es un día histórico para el club. Necesitamos que el pabellón esté lleno, que nos ayude en todo momento y que la ciudad note que el balonmano de élite ha llegado a Zaragoza para quedarse”, expone el gerente Juan Caamaño.
