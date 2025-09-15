Los abonados del BM Contazara Zaragoza podrán llevar un acompañante gratis en el estreno en casa

El Balonmano Contazara Zaragoza está dispuesto a llenar el pabellón Siglo XXI el próximo domingo, a las 12.30 horas, en su estreno en casa. Por ello, el club ha ideado una fórmula destinada a que el recinto registre una gran afluencia frente al Fertiberia Puerto Sagunto "con el objetivo de premiar la fidelidad de sus abonados y reforzar el apoyo desde la grada", expone la entidad, que ascendió el curso pasado a División de Honor Plata.

La iniciativa consiste en que cada abonado podrá invitar a un acompañante totalmente gratis. "Queremos que nuestra afición sea protagonista desde el inicio y que juntos hagamos del Siglo XXI un pabellón donde se respire pasión y compromiso. Este gesto hacia nuestros abonados es también un agradecimiento por su apoyo incondicional durante esta y pasadas temporadas. Es un día histórico para el club. Necesitamos que el pabellón esté lleno, que nos ayude en todo momento y que la ciudad note que el balonmano de élite ha llegado a Zaragoza para quedarse”, expone el gerente Juan Caamaño.