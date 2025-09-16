El Casademont Zaragoza viaja a República Checa: “No pensamos en otra cosa que no sea ganar los dos partidos”

El Casademont Zaragoza enfrentará esta semana y la siguiente una importantísima eliminatoria ante el BK Brno que servirá para decidir si clasifica o no para la Euroliga Femenina. El partido de ida, que se disputará en la ciudad checa de Brno, tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas. Antes, el equipo deberá viajar mañana miércoles a República Checa, en lo que será una larga jornada de vuelo.

La pasada temporada, el conjunto aragonés lo tuvo relativamente más fácil en la correspondiente eliminatoria (contra CS Phoenix Constanta), con doble victoria (57-75 como visitantes y 71-52 en casa) que les valió la deseada clasificación a la Euroliga. Sin embargo, la presente eliminatoria se antoja algo más difícil. Ante las checas, se prevé un "partido físico, duro", así lo ha descrito Helena Pueyo. No obstante, ha explicado que, pese a que no "va a ser un partido fácil", se ven preparadas y van a darlo todo. Además, la mallorquina, que juega en la posición de base, ha hecho alusión a la reciente gira en Corea del Sur: "Nos ha hecho mejorar y juntarnos más".

Por su parte, el entrenador del equipo, Carlos Cantero, ha querido recalcar que viajan con la intención de llevarse la victoria a domicilio: “no pensamos en otra cosa que no sea ganar los dos partidos”. Sobre la eliminatoria, el técnico ha comentado que, si bien el año pasado les tocó el rival más asequible de los tres posibles, este año ha sido todo lo contrario. “Tampoco es fácil para ellas enfrentarse a nosotros”, ha añadido.

Sobre la preparación del equipo para el partido, Cantero ha reconocido que “ha sido una pretemporada un poco rara, con cosas positivas y negativas”. También ha mencionado que fue “una grata sorpresa” el recibimiento por parte de la afición en el entrenamiento a puertas abiertas celebrado ayer, con alrededor de 2.000 asistentes: “Fue un entrenamiento útil, que nos sirvió y que disfrutamos”.

Un partido clave

El partido que se disputará pasado mañana supone un encuentro vital para las jugadoras de Cantero. La fase actual de eliminatoria es la única oportunidad que el Casademont Zaragoza tendrá para agarrarse a la Euroliga que tanto equipo como afición ansían jugar de nuevo esta temporada. El equipo aragonés deberá lograr un buen partido que le permita llegar al encuentro de vuelta con confianza y, a poder ser, con el resultado de su parte.

Por otro lado, este partido de vuelta en el que Casademont y BK Brno finalizarán la eliminatoria con el conjunto zaragozano como local, tendrá lugar la próxima semana. Concretamente, será a las 20.00 horas del miércoles, día 24 de septiembre, en el Pabellón Príncipe Felipe.

Encuentro gratuito para abonados

La gran novedad de este partido de vuelta es que la entrada será gratuita para todos los abonados del Casademont femenino. Esto se debe a que, entre la reciente gira del equipo en Corea del Sur y la propia fase previa de la Euroliga, el club no ha podido agendar su partido de presentación ante la afición, habitual en la pretemporada del conjunto zaragozano. Este hecho puede suponer un empujón más para el equipo, ya que tendrá más probabilidades de sentir el lleno de su afición en las casi 11.000 localidades disponibles del Pabellón Príncipe Felipe.

Como ya contamos en este periódico, la no celebración del clásico partido de presentación ante la afición por falta de hueco en el calendario llevó al club a tomar la decisión de reducir a 0 el precio de la entrada para abonados. Este hecho servirá como medida de compensación adicional al entrenamiento a puertas abiertas celebrado ayer en el Príncipe Felipe.