Sergio Samitier: "Me llegaron a llamar asesino"

Fue el único ciclista aragonés que terminó la Vuelta a España ¿cómo vivió esa experiencia?

Me dio mucha pena tener que acabarla solo, porque lo que más ilusión me hacía era tener la foto de los cuatro aragoneses juntos llegando a Madrid, como ya hice en 2019 con Jorge y Fernando. Más allá de los resultados, son imágenes que tienen un valor especial. Al final, estar en un pelotón de 180 corredores, la mayoría extranjeros y rivales, es algo duro. Eché de menos compartir más días con amigos y compañeros que me hicieran la competición más amena.

Finalizó en la posición número 31 de la general. ¿Lo esperaba?

No era un objetivo. Siempre digo que tiene mérito acabar el 30 antes que el 130, pero en ciclismo lo que importa son los 15 primeros. Mi idea nunca fue hacer la general, sino dejarme ver en escapadas y pelear victorias desde allí y eso significa que algunos días vas a gastar muchas fuerzas y otros te los tomas más tranquilos. Esa constancia y mi estado de forma me llevaron a conseguir la posición como consecuencia, no como meta.

¿Cómo valora su rendimiento físico y emocional a lo largo de la carrera?

Físicamente estuve incluso mejor que en el Giro de Italia, pero el ciclismo no siempre premia al más fuerte. En la Vuelta tuve la suerte de meterme en escapadas que me dieron visibilidad y eso me dejó muy contento. A veces aunque tengas un mejor estado de forma no logras tanto. Emocionalmente, he sentido muchísimo apoyo, tanto en Aragón como en el resto de España. La gente se volcó conmigo y eso me ha sorprendido. No tengo más que buenas palabras y agradecimiento.

¿Su papel dentro del equipo durante la Vuelta siempre fue el mismo o varió?

Al principio se intentó pensar en la general porque veíamos posibilidades de conseguirlo ya que hacía los mismos tiempos que los que iban en los primeros puestos, pero pronto cambiamos de estrategia aun sabiendo que podíamos ir a por ella. El equipo me apoyó en buscar escapadas y pelear por etapas, y ese fue mi rol hasta el final.

Después de tantos días de competición este año, ¿cuáles son sus próximos objetivos?

Soy el segundo ciclista profesional con más días de competición en 2025 a nivel mundial. En condiciones normales ya habría acabado la temporada, pero el equipo necesita puntos para mantenerse en el World Tour, así que seguramente correré las Clásicas de Italia en octubre para poder cubrir todos los frentes y acabar lo mejor posible en el equipo. Después de esas carreras, sí que llegará el descanso.

Durante la Vuelta se produjeron protestas contra Israel y propalestinas, ¿cómo lo vivió desde dentro del pelotón?

Fue una situación tensa. Al principio, todos entendíamos y apoyábamos que hubiera protestas pacíficas porque daban visibilidad a una guerra injusta. El problema llegó cuando aparecieron radicales que llegaron incluso a empujar a ciclistas y tirar a alguno al suelo. Eso ya no es una protesta pacífica y por culpa de unos pocos se manchó algo que en su inicio tenía un sentido legítimo.

¿Cómo fue la convivencia con el equipo Israel-Premier Tech, centro de las críticas?

Desde dentro, sin problemas. Muchos ni siquiera sabían si el equipo estaba financiado por el gobierno de Israel o por un patrocinador privado, la realidad era la segunda opción por lo que el anunciante optó por eliminar el nombre de Israel del equipo, pero los aficionados ya se habían creado sus propias ideas. Al final son compañeros de pelotón y la conclusión es que no se puede convertir el deporte en política. Lo triste es que algunos manifestantes no saben ni por qué protestan, me llegaron a llamar asesino y atacaron incluso coches de equipos que no tenían nada que ver, como Cofidis. Ahí ya no se protesta, se busca hacer daño.

La última etapa finalmente se anuló, ¿qué opina de esa decisión?

Fue injusto, pero necesario. Nos hubiera gustado acabar la Vuelta en Cibeles, pero nuestra prioridad siempre es la seguridad, y viendo cómo estaba la meta aquel día, menos mal que se paró. La Vuelta tiene mucha visibilidad en los medios y pagó el precio de ser el escaparate perfecto. No es justo que se ataque al ciclismo cuando otros deportes con vínculos similares no reciben esa presión, pero entiendo que es un deporte con fácil acceso, para lo bueno y para lo malo, donde el público puede correr al lado del ciclista y estar animándole.