La 19ª Carrera de la Infancia espera contar con más de 1.700 niños

Convivencia, encuentro, deportey alegría entre los más pequeños. Vuelve la Carrerade la Infancia por decimonovena vez en su historia. Un año más, ALCAMPO y el Club de Atletismo ALCAMPO-Scorpio71, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, organizan la 19ª Carrera de la Infancia que tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre en el Paseo de San Sebastián del Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza a partir las 9:30h.

La Carrera de la Infancia es una iniciativa que surgecon el afán de fomentarel atletismo entrenuestros jóvenes, tal y como ha sido la seña de identidad del Club ALCAMPO-Scorpio71 desde su fundación en 1971; disfrutando de un escenario espectacular para la práctica del deporte, y en un ambiente de familia, amistady convivencia intercultural, con la única excusa de correr y dar lo mejor de cada uno. Este evento deportivo es una oportunidad para que los niños y niñas disfruten de una jornada llena de diversión y actividad física, al tiempo que fomenta prácticas saludables desde una edad temprana.

Este año la Carrera verá implementada esta finalidad fundamental, a través de la celebración de la 1ª Feria de la Salud, desarrollada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, que propondrá durante toda la mañana talleres y puntos de divulgación y concienciación sobre buenas prácticas y hábitos saludables orientados a los más jóvenes.La Feria de la Salud tendrá su ubicación en el espacio contiguo al Kiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

La jornada comenzaráa las 9.30 horas bajo la supervisión del Comité de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo. Se llevarán a cabo diversascarreras de 200m,400m y 800m, adaptadas a las diferentes edades de los participantes, desde los nacidos en 2010 hasta los más jóvenes nacidos en 2021 y posteriores. La primera de ellas será para los nacidos en 2010-2011. Así, se sucederán un total de 23 pruebas hasta las 12.55 horas, carrera que cerrará la jornada con los niños y niñas nacidos en 2021 y posteriores.

Para incentivar la competencia saludable, se premiará a los cincoprimeros clasificados en cada prueba. A su vez, se premiará a los cinco primeros clubes o colegios después de la suma de puntos de todas las carreras, para la que se suman los puntos obtenidos por los corredores de cada equipo por su clasificación entre los cinco primerospuestos de cada carrera desde los nacidos/as en el 2010 hasta los/as nacidos en 2021. Asimismo, todos los participantes recibirán avituallamiento y una camiseta conmemorativa de la carrera y el colegio o club deportivo con la mayor cantidad de atletas que completen la carrera recibiráun premio de 400€paramaterial deportivo. Todos los trofeos se entregarán una vez terminada cada carrera y serán repartidos por autoridades de Alcampo, autoridades locales y autonómicas, la FundaciónDown, la Federación Aragonesa de Atletismoy por atletas y directivos de ALCAMPO-Scorpio71.

El plazo de inscripción está abierto hasta el jueves 18 de septiembre a las 24:00h de la organización. Los dorsales se podrán recoger el sábado 20 de septiembre en el pabellónPerico Fernández de 17:45h a 20:30h, así como el mismo día de las pruebas desde las 8:00h hasta 30 minutos antes del inicio de cada carrera. La inscripción requerirá una contribución de 2 euros por participante que se destinará íntegramente a la Fundación Down, para apoyar sus programas formativos y asistenciales. Además, la Fundación Down tendrá un papel destacado al protagonizar una de las carreras del evento, con la participación de niños y niñas de la fundación.

A lo largo de la jornada los atletas particantes podrán calentar con atletas del Club ALCAMPO-Scorpio71 y conocer a algunos de los integrantes de los equipos masculino y femenino que compiten en la máxima categoría del atletismo español.