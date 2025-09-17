El Ejea elimina al Terrassa y ya está en cuartos de final de la Copa Federación (0-1)
Un tanto de Javi Díez sitúa a los aragoneses a una eliminatoria de jugar la Copa del Rey
El Periódico de Aragón
Zaragoza
El Ejea, que milita en Segunda RFEF, se impuso por la mínima (0-1) en Tarrasa para sellar su clasificación para los cuartos de final de la Copa Federación. El equipo aragonés, dirigido esta temporada por Luso Delgado, supo sufrir y administrar el tanto marcado al cuarto de hora de la reanudación por Javi Díez para doblegar al cuadro catalán, al que poco antes se le había anulado un gol por fuera de juego.
El Ejea, que dispuso de varias ocasiones para sentenciar la contienda, se mete en cuartos y, en caso de superar esa ronda, logrará hacerse con un billete para la disputa de la próxima edición de la Copa del Rey, con la oportunidad de llegar a enfrentarse contra un equipo de Primera División.
