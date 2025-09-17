El vídeo arbitral que arrasó con más de 10 millones de reproducciones tendrá segunda parte en Monzón

Triunfar en TikTok e Instagram no es fácil. Conseguir hacer un vídeo corto para redes sociales que logre millones de visitas y le aparezca a media España de forma involuntarie en el teléfono está al alcance de muy pocos. Los hermanos Pau y Xavi Sepúlveda se han convertido en poco tiempo en unas estrellas de Instagram y TikTok gracias a sus vídeos de humor relacionados con multitud de temáticas entre las que está el fútbol.

La carrera de los gemelos, residentes en Moncada (Valencia) comenzó en verano de 2023 con su cuenta 'Sepuls3' que actualmente tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 360.000 en TikTok. Su popularidad creció como la espuma llegando a trabajar con el Valencia FC o Ibai Llanos, que los utilizó para promocionar su nuevo equipo Ronin FC, que disputa la cuarta catalana.

El vídeo más famoso de los hermanos Sepúlveda bromeaba con el colectivo arbitral, una profesión que está siempre en el punto de mira de millones de españoles cada fin de semana. "El árbitro que te toca en partidos importantes", se titula el clip de menos de dos minutos con los jugadores del Alfara. El equipo local sufre un arbitraje muy polémico con uno de los dos hermanos actuando como árbitro chulesco mostrando un montón de cartulinas amarillas, expulsando varios jugadores y encarándose con la grada.

El vídeo logró 10 millones de reproducciones y los hermanos Sepúlveda quieren superar su propio récord. Los gemelos van a grabar otro vídeo 'arbitral' en un pueblo de Aragón y están buscando voluntarios para hacerlo. "Tenemos que intentar superar su anterior vídeo y enseñar la atención que tenemos".

"Os necesitamos"

Los hermanos Sepúlveda se van a desplazar a Monzón para grabar su nuevo vídeo para redes sociales y necesitan voluntarios para llenar la grada del Isidro Calderón. "Os necesitamos este jueves 18 de septiembre a las 18.00 horas en el campo de fútbol para grabar el vídeo de árbitro. No será más de 1 hora y estaremos acompañados de la Charanga El Pincho", se puede leer en el mensaje compartido por stories por la cuenta Sepuls3.

La Charanga El Pincho es una de las más famosas de toda Aragón con sede en Barbastro que no falla en las fiestas, casacalles o eventos de la zona. El rosa y el blanco son sus distintivos y la asociación ya ha confirmado que estarán en las Fiestas de Monzón en honor a San Mateo que se celebran desde hoy hasta el domingo 21 de septiembre.

Los jugadores del Atlético Monzón también participarán en el vídeo de los hermanos Sepúlveda. El conjunto altoaragonés estuvo el año pasado a punto de subir a Segunda RFEF, pero cayó eliminado en la última ronda del playoff contra el Porreres balear.