Fútbol
Euskadi y Palestina disputarán un amistoso en San Mamés el 15 de noviembre
El acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que también servirá como un escaparate de "todas las violaciones de los derechos humanos"
Madrid
Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés de Bilbao el próximo 15 de noviembre, informó este miércoles la Cadena Ser.
La Federación Palestina de Fútbol confirmó la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación de Fútbol de Euskadi a la vez que también fueron informadas las autoridades gubernamentales españolas.
Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre en Gaza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar
- Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo