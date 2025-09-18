El juvenil del Montecarlo vuelve a la máxima categoría: "Tenemos ganas de demostrar que somos un equipo de División de Honor"

El fútbol aragonés cuenta desde este año con otro equipo en División de Honor Juvenil. Con el ascenso obtenido la pasada temporada, la UD Montecarlo se suma a una lista que completan el Real Zaragoza, la SD Huesca, y el Zaragoza-Racing Club como los equipos que representan a Aragón a nivel nacional en la que es la categoría más alta del fútbol base en España.

El Montecarlo logró su ascenso de forma matemática el 17 de mayo de este año, a falta de dos jornadas, después de ganar por 0 a 1 en Campo del Ebro. Además del trabajo del club y, cómo no, de los jugadores, tuvo un gran peso la mano de su entrenador, Alejandro Marzo, quien renovó por una temporada más y es el cargado de guiar al equipo en esta nueva etapa.

Con esta, de hecho, el club cuenta ya con tres etapas en la máxima categoría del fútbol juvenil español. En la primera no lograron la permanencia. En la segunda sí pudieron mantenerse, llegando incluso a jugar la Copa del rey, y descendieron de nuevo en la que hasta ahora era su última temporada en División de Honor Juvenil, la 2021-2022.

Ahora el club se encuentra ante una nueva oportunidad de agarrarse a la categoría y su director deportivo, Néstor Paricio, cuenta que esta es la prioridad del equipo: “El objetivo está muy claro, queremos la permanencia”. Con un total de siete grupos y 16 equipos en cada uno, son cuatro los descensos por grupo. En el grupo 3, el Montecarlo compite contra canteras de equipos muy poderosos y con recorrido en la Primera División Española, como son el FC Barcelona, el Girona FC, el RCD Mallorca o el RCD Espanyol: “hay muchos transatlánticos”, añade Néstor. En campo del Espanyol precisamente disputó el Montecarlo la primera jornada liguera, el pasado sábado, y, aunque fue un encuentro muy igualado, el partido se decidió por el gol del conjunto local en el minuto 95, que puso el 2-1 final en el marcador.

Sin embargo, pese a no haber empezado la temporada de la mejor forma posible, la ilusión sigue intacta tanto para la directiva como par al afición. Así lo demuestra el apoyo de esta última a la campaña de su DH Juvenil: “Hemos sacado bonos a 20 euros y hemos vendido ya entre 700 y 800. Todo el barrio está volcado. Solo se habla de División de Honor”, explica el director deportivo del Montecarlo.

Así las cosas, el club encara la segunda jornada de Liga con ganas y un fuerte compromiso: “Tenemos ganas de demostrar que somos un equipo de División de Honor”. Este sábado el equipo debuta en casa. Lo hará a las 17.00 horas contra el San Cugat FC y Néstor confiesa que el enorme recibimiento de los aficionados está casi por sobrepasarles: “Tenemos miedo de toda la gente que va a venir”.

No obstante, aunque este reciente logro esté acaparando toda la atención en el entorno del club, Paricio recuerda que el Montecarlo tiene un total de 37 equipos y todos cuentan con la misma dedicación: “cuanto más alto lleguemos, mejor, pero no dejamos de lado la escuela”.

Una cantera con salida al fútbol profesional

“Nos debemos a la proyección de nuestros jugadores. No dejamos de ser un club no profesional”, comenta Néstor Paricio. Este cuidado del fútbol base, que se aplica para todas las categorías en las que la UD Montecarlo compite, ha demostrado ya en más de una ocasión dar buenos frutos, con multitud de casos en la actualidad: “Cada año son 6 o 7 los jugadores que se van a grandes canteras”.

Uno de estos ejemplos de jugadores que han pasado por las categorías inferiores del Montecarlo, y que ahora compiten el más alto nivel es, el exzaragocista Adrián Liso, que debuta esta temporada en Primera División bajo las órdenes de José Bordalás y habiendo anotado ya tres goles en cuatro partidos con el Getafe: “Estamos muy orgullosos. Él se siente superidentificado con el Montecarlo”.

Pero no solo es Liso ejemplo de esta estadística. Actualmente juegan en la SD Huesca Jesús Álvarez, Diego Aznar y Ángel Pérez, canteranos todos ellos del Montecarlo: “Tenemos jugadores en 1ª RFEF, 2ª RFEF y 3ª RFEF”, concluye.