La SD Ejea se enfrentará al Atlètic Lleida en cuartos de final de la Copa Federación

Este jueves, se ha llevado a cabo el sorteo de la fase de cuartos de final de la Fase Nacional de la Copa Federación, en el que como resultado la SD Ejea se enfrentará al Atlètic Lleida. La eliminatoria, a partido único, se disputará el próximo 1 de octubre en el Camp d’Esports de Lérida. Si supera el encuentro tendrá la oportunidad de llegar a enfrentarse contra un equipo de Primera División.

El Ejea, que se encuentra en Segunda RFEF, consiguió el pase a la siguiente fase del torneo el pasado miércoles tras imponerse al Terrassa por un gol de Javi Díez. El conjunto blanquiazul dispuso de varias ocasiones para sentenciar el partido, pero bastó con que un balón se metiera en la red para llevarse la victoria. se mete en cuartos y, en caso de superar esa ronda.