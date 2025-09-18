Piragüismo
Zaragoza acoge el Campeonato de España de Piragüismo en la modalidad de travesías
La cita tendrá lugar este sábado y reunirá cerca de 500 deportistas de toda España. El Centro Natación Helios, con motivo de su centenario, se hace cargo de la organización
Este sábado, 20 de septiembre, Zaragoza acoge el Campeonato de España de Piragüismo en la modalidad de travesías: XXIII Liga de Ríos y Travesías / XVII Liga Nacional Máster. El Centro Natación Helios, con motivo de su centenario, se hace cargo de la organización de este evento de máximo nivel, que reunirá a cerca de 500 deportistas de clubes de toda España.
El campeonato ha sido presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente del Centro Natación Helios, Chema Esteban Celorrio; y el presidente del Centenario Helios, Rafael Feliz. La cita tendrá lugar en el río Ebro, en el tramo comprendido entre el Parque Deportivo Ebro y el Club Náutico de Zaragoza, teniendo como base principal el CN Helios. La salida y meta estarán situadas en la explanada de Macanaz. La competición comenzará a las 16.00 horas.
El campeonato contará con participantes de casi todas las comunidades autónomas: Aragón, Andalucía, Baleares Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Asturias o Comunidad Valenciana. Se espera una jornada de gran nivel competitivo y un espectáculo único para los amantes del deporte.
El evento cuenta con la colaboración de los Bomberos de Zaragoza, la Policía Local de Zaragoza y Protección Civil Ribera Baja del Ebro, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba. Con este campeonato, el Centro Natación Helios refuerza su papel como referente deportivo y celebra sus 100 años de historia con un acontecimiento que reunirá a deportistas, clubes y aficionados en un entorno emblemático.
