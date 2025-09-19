El debut del Entrerríos Automatización: "Entrar en el 'playoff', sí o sí"

El Entrerríos Automatización empieza la Liga frente MRB FS Mostoles este sábado (16.00 horas) en la ciudad madrileña, después de quedar subcampeón de la Copa Aragón y cerrar su pretemporada contra el Barça Atlètic con un resultado de 4-1, dándole la victoria al conjunto catalán. El equipo aragonés ha trabajado para llegar con el máximo nivel posible, pese a la adaptación las incorporaciones, al primer encuentro liguero según su entrenador, Alfonso Rodríguez: “Hay mucha energía y ambición de querer hacer las cosas bien y competir, los jugadores están ayudando a adaptarse lo más pronto posible a los nuevos, pero sí que hay momentos en los que aparece un pensamiento de que en los últimos años no habíamos tenido que pasar por esta situación”, y el técnico añadió: “Todos estamos interesados en que cuanto antes superemos este proceso, antes tendremos una mejor versión nuestra”.

Además, Rodríguez recordó el aumento en el número de jugadores en la plantilla y el refuerzo que supone respecto a las carencias que sufría el equipo en campañas anteriores. “Siempre hemos tenido carencias de zurdos y este año hemos fichado a dos que vienen de Primera División, que son Alberto Inés del Wanapix y Jorge Quelle del Burela. También, nos hemos reforzado con Claudio de pívot, posición que necesitábamos y hemos incorporado a Carlos García para complementar el cierre. Son tres puestos clave que tenemos asegurados además de, la incorporación de Álvaro Muinelo, que estuvo lesionado la temporada pasada, pero ya ha pasado por quirófano y está en condiciones de jugar”, comentó. El técnico ha notado que con los nuevos fichajes se ha incrementado el nivel de exigencia por lo que los entrenamientos “tienen más calidad y los jugadores tienen que competir más, creo que hemos hecho un equipo equilibrado”.

El Entrerríos se ha medido ante equipos de Primera División en la pretemporada para ver cuáles son sus principales fallos y aciertos. “Si quieres jugar contra equipos superiores a ti tienes que hacerlo pronto porque ellos empiezan antes la Liga, nos ha servido para aprender”, admitió el técnico, que separó una segunda fase dentro de la pretemporada: “Por otro lado, hemos estado más centrados en nosotros y el trabajo físico que llevamos a cabo, creo que aún nos queda para estar totalmente bien físicamente pero tenemos la experiencia de jugadores que llevan varios años en el equipo y saben el estilo de juego que trabajamos. Iremos progresando poco a poco”.

Los objetivos para la temporada son claros: los playoffs, y el equipo está enfocado en ello desde el primer momento: “Tanto el club como el Entrerríos Automatización han dado un paso adelante, tenemos que luchar por entrar en el playoff sí o sí, es la meta que nos marcamos como mínimo y no nos ponemos techo. Sabemos que somos un equipo que es competitivo y creemos que podemos competir contra todos”. Cabe destacar su defensa y estrategia dentro de la forma de juego. “Nuestro sistema defensivo es especial respecto al resto de equipos de la categoría y tiene que ser uno de nuestros puntos fuertes en los que nos tenemos que centrar para el partido de este sábado”, concluyó Alfonso Rodríguez.