El Bada Huesca busca un buen inicio ante el Villa de Aranda en su primer partido en casa

El Bada Huesca en su primer partido ante su afición este sábado en la Liga Nexus Energía Asobal tratará de hacerse con los dos puntos en juego ante el Villa de Aranda y empezar a sumar, tras un mal debut en Valladolid donde perdió por diez goles.

Los altoaragoneses siguen acumulando lesionados y pierden para este partido a Charli Pérez y Bosnjak, además de algún otro que podría sumarse, afrontan este partido con la necesidad de estar más acertados tanto en defensa como en ataque.

Con dieciséis temporadas al frente del conjunto altoaragonés, José Francisco Nolasco quiere pasar página sin olvidar los errores que cometieron en Pucela y saldrán a por la primera victoria de la temporada. "Después de una dura derrota que no pensábamos que podía ser así nos tocará hacer un partido completo ante nuestro público".

Al igual que le sucedió la pasada temporada, el equipo oscense sigue acumulando lesionados y ante eso Nolasco quiere que todos los jugadores den un paso adelante. "Hay que darse cuenta de la realidad y adaptarse a la realidad cuando vamos acumulando y cada uno tendrá que dar lo mejor que tiene".

Para el partido de este sábado el técnico ilicitano espera que sus jugadores se entreguen al máximo. "Espero que nos dejemos la vida ante nuestros aficionados y que los nuevos se hayan adaptado al equipo porque vamos a necesitar hacer un buen partido y cada jugador sepa ver la realidad y nos consolidemos y tomemos responsabilidades".

Sobre el Villa de Aranda, Nolasco considera que tienen "un buen equipo con personalidad propia, y mantiene la base del año pasado. Tiene una plantilla amplia, que le permite rotar y un portero que es la revelación. Tendremos que estar muy bien, no cometer muchos errores y estar ordenados".

El partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Nexus Energía Asobal entre el Bada Huesca y el Tubos Villa de Aranda se disputará este sábado a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de Huesca con arbitraje de Soria y Álvarez.

Lesión de Bosnjak

Por otra parte, el club ha informado este viernes de que tras realizarse las pruebas médicas necesarias, se confirma que el lateral derecho sufre una lesión en menisco externo de su rodilla izquierda, que lo hará pasar de nuevo por quirófano para someterse a una artroscopia.

La cirugía está prevista para principios del mes de octubre. El jugador está guiado en todo momento por los servicios médicos del club. La recuperación y evolución del mismo marcarán la vuelta a la pista.