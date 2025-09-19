El canfranero que transporta sueños

Fue el Quijote que no lo vio como una locura, que se atrevió a ponerse un dorsal y lanzarse al monte. Ese Álex Varela de 22 años, el primer canfranero en correr y terminar la Maratón, no se creería a sí mismo, a su experta versión de 38, si le contara que esta semana sería el jefe de la organización de todo un Mundial de Montaña y Trail Running en la misma puerta de su casa. «Esto se nos ha ido un poco de las manos. Ya sabes cómo somos los aragoneses, bien cabezotas», reconoce entre risas.

Fotógrafo, diseñador de webs, técnico de esquí y valiente, recibió en 2013 el encargo de relevar a Bernabé Aguirre en la organización de la Canfranc-Canfranc. No temió y se atrevió a soñar. O mejor, a hacer realidad lo soñado. «De pequeño pensaba en encadenar todas las montañas míticas que rodean Canfranc y en 2015 lo hicimos». Y así inventó la técnica 100k, que sube el desnivel del Everest (8.848 metros) y ha catapultado a la fama internacional esta ultra como una de las mejores del año, una competición popular con cinco distancias que ha pasado de una veintena a casi dos mil participantes de la última edición de hace dos fines de semana.

Los pasos hasta llegar al Mundial han sido progresivos y apoyados en la convencida apuesta del Ayuntamiento de Canfranc. La experiencia como corredor de montaña de Álex en largas distancias, «en España y en el resto de Europa», ha sido definitiva para configurar eventos cercanos al atleta. «Porque empatizas, sabes lo que siente una persona cuando lleva treinta horas en el cuerpo, lo que necesita, que es importante un buen marcaje del recorrido o que el avituallamiento no dé miedo. Te fijas en todos esos detalles», afirma Varela

La prueba de fuego fue la primera Copa del Mundo. Tenía que ser en 2020, pero la pandemia retrasó un año este salto internacional, que se repitió en 2022 y 2023. «Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que podíamos montar algo mayor. Tras esa experiencia, nos empezaron a preguntar si nos atrevíamos con el Mundial». Una candidatura fallida, «que montamos deprisa y corriendo», fue la antesala a la asignación definitiva en mayo de 2023, superando en la final a Kenia «con un proyecto más elaborado que trabajamos durante tres meses y que contaba con el apoyo institucional desde Canfranc hasta Madrid».

La concesión del Mundial Masters del año pasado fue todo un examen práctico superado con sobresaliente. «Pudimos probar el nuevo trazado de la vertical y aprender un asunto nuevo como el protocolo con las ceremonias, las zonas VIP, los desfiles... El perfil del participante no es el mismo. En una popular piensas que la gente se lo pase bien, disfrute del entorno. Aquí vienen a competir, tienen otras prioridades», indica Varela.

Paso a Francia

Su meticulosa mentalidad, que no deja detalle a la improvisación de todo lo que pueda controlar, les hizo incluso probar las tiendas que ya han colocado a 2.000 metros de altura, «que ya sabemos que aguantan la lluvia», el sistema interno de transporte de autobuses o traer al mismo equipo de arbitraje que estará esta semana en el Mundial. También se aseguraron de colocar 4.000 banderitas para marcar los cinco itinerarios (Under20 8k, UpHill 6k, Classic 14k, Short Trail 45k y Long Trail 82k) de un calendario que arrancará el próximo jueves y concluirá el domingo.

Álex es el director de la organización y el responsable de competición, condición que puso para hacerse cargo de este monstruo. En su cabeza corría otra novedad para visibilizar la grandeza del Pirineo. La prueba mayor, de 82 kilómetros y 5.413 metros de desnivel, saltará por senderos de Aragón a Francia, donde transcurre un tercio de la carrera, «porque somos una candidatura pirenaica. Nos unen fuertes lazos con los amigos franceses y queremos reivindicar una cordillera que no desmerece a los Alpes en muchas escaladas y aventuras».

No está solo. «Somos un equipo de quince profesionales» y todo un pueblo detrás. En una localidad de unos 600 habitantes, hay más de 300 voluntarios implicadísimos «que llevan un año preguntando qué pueden hacer. El Mundial será un éxito si Canfranc lo siente como suyo, lo vive y se queda con ese recuerdo de que podemos acoger un Campeonato del Mundo».

Chiang Mai e Innsbruck les preceden, ciudades de otro tamaño. La logística para traer a 1.700 corredores de más de setenta países, sin aragoneses, por cierto, ha tenido sus quebraderos de cabeza en un pueblo de diferentes dimensiones. «Teniendo tres estaciones de esquí, la capacidad hotelera no ha sido un problema». El traslado ha sido otra cosa, aunque se solucionó utilizando Zaragoza como lanzadera. «El gran reto ha sido traer todo lo que necesitábamos hasta aquí. Porque una mesa en Barcelona, Zaragoza o Huesca cuesta veinte y en Canfranc pagas cien por el transporte».

Valoran en unos 8 millones de euros el impacto económico que puede tener este evento en el Valle del Aragón y una repercusión mediática «que pone a Canfranc en el foco internacional. Vamos a conseguir que nos conozca todo el planeta». Un esfuerzo que merece la pena, pese a que desde el «2022 estoy a tope con esto. He dejado hasta de competir y de salir a la montaña por falta de tiempo. Cuando termine, tengo claro que me voy a coger vacaciones y que en 2026 iremos más tranquilos». Aunque no piensen que eso suponga que se vaya a frenar. ¿Qué será lo próximo? Porque… ¿Se puede superar un Mundial? «Bueno, bueno, para 2027 ya tenemos pajaritos en la cabeza».