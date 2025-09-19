Dos fichajes internacionales para el CV Zaragoza

El Club Voleibol Zaragoza ha anunciado la incorporación de dos fichajes internacionales que reforzarán a sus equipos de Superliga 2, que son el brasileño Caio Novais y la argentino-italiana Valentina Settembrino.

Caio Novais se unirá al Indescar Zaragoza, mientras que la opuesta Valentina Settembrino formará parte del conjunto femenino. Ambos ya entrenan con sus respectivos equipos y han mostrado una rápida adaptación a la dinámica del club.

"La adaptación de Caio y Vale está siendo sobresaliente; se han acoplado muy bien al grupo y a las rutinas, y para nosotros es una satisfacción tenerlos ya en Zaragoza", informa el club en una nota de prensa.

Novais llega a Zaragoza con una sólida trayectoria en competiciones de máximo nivel en Brasil, proclamándose campeón de la Superliga C y compitiendo también en la Superliga B. La pasada temporada jugó en Albania, donde fue pieza clave para que su equipo finalizara entre los tres primeros del campeonato nacional.

"Llego con muchos objetivos y con ganas de dar lo mejor de mí. Espero aportar al equipo en todo lo que pueda y tener una gran temporada junto a mis compañeros", explica Novais.

Por su parte, Valentina Settembrino, de 19 años, acumula una notable experiencia pese a su juventud. En Argentina defendió a distintos clubes de Córdoba y a la selección provincial, participando en torneos de gran relevancia como la Copa Argentina o el Campeonato Argentino. En España ha disputado dos temporadas en Canarias, la última en Superliga 1, donde se clasificó para la Copa de la Reina y los playoff por el título.

"Mi objetivo es crecer como jugadora y competir cada partido al máximo, trabajando duro y paso a paso para estar preparados en los retos que se vienen", indica Settembrino.