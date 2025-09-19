El Huesca es una sombra en Riazor y cae goleado (4-0) con justicia por el líder Deportivo

En Riazor, la SD Huesca decidió pasar de puntillas y encajó una goleada justa en la que el Deportivo, candidato claro al ascenso por el potencial de su plantilla y líder provisional tras ganar, apenas tuvo que esforzarse para sellar el triunfo ante los de Sergi Guilló, que regalaron los dos primeros goles del duelo y que en la primera mitad ya dejaron la derrota en bandeja de plata del equipo gallego, que llegó al descanso con un claro 3-0, con el tanto en propia meta de Carrillo y los de Mella.

Tras el descanso, ante un Huesca impotente y un Deportivo conformista, Eddahchouri rubricó la goleada del conjunto gallego ante los oscenses, que tienen un serio problema a domicilio, donde bajan mucho su nivel.

Pulido, sorprendente suplente

Antonio Hidalgo, en su reencuentro con el Huesca como enemigo tras su paso por el cuadro oscense, le ganó la partida a Guilló, que dejó en el banquillo de forma sorprendente a Jorge Pulido, en una decisión solo táctica del técnico azulgrana. Hidalgo repitió el once que brilló la pasada semana ante el Mirandés, con el italiano Mulattieri como delantero centro y David Mella como extremo derecho. Y en su último partido antes de viajar al Mundial con la selección sub-20 el canterano firmó un doblete en 45 minutos.

El pulso por el liderato se lo llevó el Dépor, muy superior desde el principio a un rival que pagó cara su fragilidad defensiva. Su primer regalo llegó en el saque de esquina que propició el 1-0, de Álvaro Carrillo en propia puerta al intentar evitar el remate de Yeremay Hernández tras el centro del italiano Mulattieri.

El Huesca apenas hizo daño al Dépor, sólido en defensa y eficaz en ataque. Sobrepasada la media hora, David Mella marcó el 2-0 después de un monumental error de Arribas, muy señalado en Riazor en el eje de la defensa, que el internacional sub-20 explotó para superar a Dani Jiménez. Y en el último suspiro del primer tiempo, el extremo gallego apareció de nuevo para sentenciar el encuentro tras una gran asistencia de Luismi Cruz.

Sergi Guilló movió ficha en el descanso. Varió el dibujo dejando de lado ya el esquema con tres centrales, e introdujo tres cambios -entraron Liberto, Toni Abad y Dani Luna-. Su equipo fue más valiente, logró por momentos quitarle el balón al Dépor, pero apenas creó ocasiones de gol. Y el neerlandés Zakaria Eddahchouri, que llevaba 15 minutos en el campo, cerró la goleada de un Dépor líder provisional que alimenta su sueño de ascenso.