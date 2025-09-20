El Bada Huesca se hace fuerte en casa y suma su primer triunfo (28-25)

ElBada Huesca, con seis bajas, logró la primera victoria de la temporada en su pista, que es un fortín, en un partido con una buena defensa y también la portería, y que siempre fue por delante ante el Tubos Villa de Aranda que no se encontró cómodo a lo largo del encuentro, y donde fue siempre por debajo en el marcador con desventajas entre dos y cuatro goles que fueron suficientes para sacarlo adelante los oscenses.

El equipo local comenzó mejor el partido que Villa de Aranda jugando con más intensidad sobre todo en defensa donde no dejaban ningún espacio lo que dejaba a los atacantes del conjunto visitante sin opciones para meter goles y además en última instancia lo paraba todo Tekaya, por lo que pasaban los minutos y en el trece sólo había anotado un gol, mientras que los locales se fueron a los cinco.

El Villa de Aranda tuvo que pedir tiempo, y ésto les sirvió para reaccionar y acortar distancias con un parcial de 0-3 en dos minutos entrando el partido en máxima igualdad (5-4) al encontrar más facilidades a la hora de atacar la portería local.

En los primeros treinta minutos fue siempre por delante en el electrónico el Bada Huesca con diferencias entre tres y cuatro goles llegando al descanso con el resultado de 15-11, que fue un reflejo de lo visto en la pista, con el equipo local que buscó más el triunfo y el Villa de Aranda que no se encontró cómodo en ningún momento, aunque reaccionó tras un tiempo muerto pero otra vez volvieron a ir a remolque.

Tras el descanso, el conjunto visitante supo aprovechar la relajación y los errores de los locales para colocarse a dos goles (16-12) lo que obligó al conjunto oscense para pedir tiempo y reactivar a sus jugadores que estaban siendo superados por el rival aunque volvió a coger oxígeno y vida Bada Huesca (20-17).

Los dos porteros de los dos equipos tuvieron una destacada actuación privando a sus rivales de meter más goles siendo los mejores de sus respectivos equipos, entrando el partido en in intercambio de goles pero siempre con ventas entre dos y tres goles de los locales (23-21) pasado el ecuador de la segunda mitad.

Los último diez minutos los encaró Bada Huesca con cinco goles de ventaja (26-21) encarrilando el primer triunfo de la temporada muy trabajado al estar muy mermado de efectivos y de rotaciones por lo que tuvieron que hacer doble esfuerzo los locales para sacar adelante el encuentro y empezar en casa ganando.

Bada Huesca: Tekaya (po), D. Pérez (4), Paulo (9), Fabricio (0), Moya (0), Suárez (0), Tchitombi (3), Parera (4), Nenadic (0), Alvarez (0), Frank Cordiés (3), Samuel Cordiés (5), Decsi (po).

Tubos Villa de Aranda: Guitar (po), Arias (2), A. González (3), Pereira (0), Huix (1), Megías (0), P. Martínez (0), Rogonovs (5), Iribar (6), Poveda (1), Tamayo (0), Cardoso (1), D. López (4), Berbel (1), Jakub (1), Linhares (po).

Arbitros: Soria y Alvarez. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Dani Pérez,Suarez, y en dos ocasiones Samu Cordiés; y por parte del Tubos Villa de Aranda a Iribar, y en dos ocasiones a P. Martínez, y Jakub.

Marcador cada cinco minutos: 2-1; 3-1; 5-4; 8-6; 11-8; 15-11 (Descanso); 18-12; 19-17; 22-19; 24-21; 27-23 y 28-25 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la ASBOAL Liga Plenitude entre el Bada Huesca y el Tubos Villa de Aranda disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.404 espectadores.