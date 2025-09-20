El Barbastro vence al Valencia B con remontada ante su afición
Mañana se jugarán los partidos del grupo 2 de Segunda Federación con un encuentro entre el Deportivo Aragón y el Utebo (12.00). El Ebro viajará a Logroño para su partido a las 11.00 y el Ejea recibirá al Sestao River a las 12.00
El Barbastro encajó un gol tempranero que le hizo ir por detrás en el marcador durante buena parte de la primera mitad del encuentro. Tras el gol en el minuto 11 del extremo izquierdo de el conjunto valenciano, David Oturbi, los rojiblancos trataron de darle la vuelta al partido hasta que, en el minuto 42, Kun Temenuzhkov metió el gol del empate a falta de 3 minutos para el descanso.
Los de Dani Martínez salieron a por el partido en la segunda parte y en el minuto 56 Eder Iribarren metió el 2-1 final que les dio la victoria a los locales. El Barbastro firma así su primera victoria de la temporada, no habiendo perdido todavía, y sumando 5 puntos de 9 posibles.
FICHA TÉCNICA
BARBASTRO: David Troya, Eduardo Mingotes, Óscar Caro, Rodrigo Sanz (Jesús Cambil, m.79), Aarón Fernández (Hugo Bautista, m.72), Eder Iribarren, Hugo Anglada, Kun Temenuzhkov, Andrés Barrera, Manuel Cardiel (Iván Estrecha, m.90), Raúl Alarcón.
VALENCIA MESTALLA: Abril, Marcos Navarro, Alehjandro Panach, Jaier Navarro, Marc Jurado, Mario Guilabert (Lucas Núñez, m.72), Rubén Iranzo (Miguel Monferrer, m.72), Aimar Blázquez (Pol Trigueros, m.58), Mateo Prevedini, David Otorbi, Mario (Víctor Fernández, m.75).
GOLES: 0-1, m. 11: David Otorbi. 1-1, m.42: Kun. 2-1, m.56: Eder Iribarren.
ÁRBITRO: Ramírez Plaza.
La jornada en 2ª RFEF
El resto de equipos aragoneses que militan en la Segunda Federación, en concreto los que lo hacen en el grupo 2 de la categoría, jugarán mañana sus partidos correspondientes a la jornada 3 de la competición. El primero en jugar será el CD Ebro, que viajará a La Rioja para enfrentar al Logoñes en un partido que comenzará a las 11.00 horas. Después, a las 12.00 horas, tendrá lugar el partido que enfrentará al Deportivo Aragón y el Utebo FC. Por último, también a las 12.00 horas, el Ejea recibirá al Sestao River.
