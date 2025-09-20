El debut del Wanapix Sala 10: "Queremos devolver al club al lugar donde se merece"

El inicio de la temporada se espera con ganas en el Wanapix, que llega con una mezcla de sensaciones tras una pretemporada con algunos imprevistos tal y como reconoce su entrenador, Jorge Palos. “Hemos tenido algún problema en la preparación de la Liga, supongo que como todos los equipos, pero estamos contentos por cómo hemos rendido y cómo llegamos al primer partido”, señaló el técnico y añadió: “Ya se vio en la Copa Aragón que estamos preparados y que podemos empezar a competir”. El primer partido del conjunto aragonés tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas frente al CD Burela FS en casa.

El equipo se ha formado rápidamente y en buena sintonía junto a los nuevos fichajes, tanto a nivel deportivo como humano: “Creo que el grupo es muy bueno, hemos hecho equipo en muy poco tiempo, los jugadores han puesto mucho de sí mismos para que todo funcione bien en lo deportivo como en lo extradeportivo”. Además, destaca el deseo de revancha de los jugadores del año pasado, lo que se traduce en un equipo con muchas ganas de resarcirse. “La mezcla entre las personas nuevas y las que ya estaban el año pasado, que tienen muchas ganas de solucionar la situación en la que acabamos la temporada pasada, ha resultado muy positiva y es algo importante para convertir esas sensaciones en puntos”, admitió Palos.

En cuanto al planteamiento táctico y la composición de la plantilla, el enfoque ha sido claro: apostar por la experiencia y el juego ofensivo. “Cuando hicimos la plantilla pensamos en fichar mucho talento, en ser un equipo con un perfil centrado en atacar y a veces un poco más caótico”, explica el técnico. Durante la pretemporada, el equipo ha demostrado ese nivel individual, y aunque es consciente de que todo se verá una vez empiece la competición, confía en que el equipo será capaz de mostrar esas virtudes. “Queremos ser un equipo que dé espectáculo, con muchas cualidades individuales y colectivas”, añadió, haciendo hincapié en la importancia de tener las ideas claras, sobre todo en los momentos más complicados.

Con el objetivo claro de subir a Primera División, el esfuerzo es máximo desde el principio. “Hay que ponerse el objetivo en el ascenso porque eso nos va a dar la exigencia del día a día y no relajarnos”, afirma el entrenador. El equipo sabe que no hay margen para fallar si se quiere mantener la ambición y llegar lejos. “Nuestro objetivo es ganar la primera jornada, empezar con buenas sensaciones y mantenernos en los puestos altos de la clasificación”, señaló.

A lo largo de la pretemporada, ha habido momentos duros, como el fichaje fallido de Matheus Lustosa por razones de salud, lo que trastocó un poco la organización, pero la incorporación de Samuel Freire ayudó a reforzar la plantilla. A pesar de estos altibajos, el equipo mostró su carácter en la Copa de Aragón, especialmente en los momentos más negativos. “En el torneo, tanto en semifinales como en la final, hubo momentos difíciles, pero supimos salir adelante con trabajo y ese gen competitivo que queremos tener”, comentó Jorge Palos, destacando la capacidad del equipo para superar obstáculos y lograr la victoria en los partidos.

El técnico también subrayó que “el equipo es consciente de que la temporada tiene momentos difíciles, pero tenemos las armas necesarias, tanto a nivel individual como colectivo, para adaptarnos y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles”. La preparación del equipo está orientada a un claro objetivo: “devolver al club al lugar donde se merece”, la Primera División.