Primera RFEF
Difícil tarea para Teruel y Tarazona
El equipo turiasonense recibe (12.00 horas) al Marbella y el cuadro bajoaragonés se desplaza (18.15) al campo del Atlético Sanluqueño
El Periódico de Aragón
La cuarta jornada en Primera RFEF se presenta complicada para los dos representantes aragoneses, Tarazona y Teruel, ya que se medirán este domingo a dos rivales que están llamados a se estar en la parte alta de la clasificación como el Marbella y el Atlético Sanluqueño.
El Tarazona recibirá a las 12 horas en el campo municipal al Marbella, un rival que es de los equipos fuertes del grupo y que cada año está entre los mejores, por lo que los turiasonenses no lo tendrán fácil para sumar los tres puntos.
También el domingo, a las 18:15 horas, el Teruel todavía lo tendrá más complicado con su desplazamiento a tierras gaditanas para enfrentarse al Atlético Sanluqueño, en el campo del Palmar. Los gaditanos son terceros y aspiran al ascenso, mientras que los turolenses buscan su primera victoria de la temporada.
Segunda RFEF
En la tercera jornada de Segunda RFEF llega el primer derbi aragonés en el Grupo 2 entre el Deportivo Aragón y el Utebo. La Ciudad Deportiva acogerá este encuentro a partir de mediodía entre dos equipos que están protagonizando un buen arranque de competición.
El Ejea tratará de prolongar su buen inicio con el apoyo de su afición en los campos del Nuevo Luchán ante el Sestao River vizcaíno, en un partido en el que los de las pondrán a prueba su potencial ante uno de los equipos fuertes del Grupo.
El Ebro viajará el domingo a tierras riojanas para jugar en Las Gaunas, a las 11 horas, contra la UD Logroñés donde los zaragozanos no tendrán fácil hacerse con un resultado positivo frente a un rival que aspira a estar en los puestos altos.
