Luto en el fútbol aragonés por la muerte de Guillermo Hermosilla, jugador y delegado del Villamayor de tan solo 17 años

El fútbol aragonés vuelve a estar de luto. El Club Deportivo Villamayor ha comunicado a primera hora de esta mañana de sábado la muerte de Guillermo Hermosilla, de 17 años, que actuaba como delegado y jugador del Primera Juvenil.

"Con el corazón roto despedimos a nuestro jugador y delegado del juvenil Guillermo Hermosilla. Te sentiremos muy cerca... desde ahora seremos uno más en cada partido. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Vuela alto, Guillermo", ha publicado el club en su cuenta de Instagram. Tras el fallecimiento del joven, se ha suspendido el partido que tenía que disputar el Primera Juvenil este domingo en Villamayor contra La Muela.

La Federación Aragonesa de Fútbol también ha dado las condolencias a la familia del joven futbolista a través de una publicación en redes sociales. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Guillermo Hermosilla Murillo, jugador-delegado del CD Villamayor, a los 17 años. Trasladamos nuestras condolencias a sus padres, Javier y Clarisa, a su hermano, Eduardo, y a toda su familia y amigos", se puede leer en el pésame.