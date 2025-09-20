Mal inicio de Liga para el Wanapix y el Entrerríos

Mal estreno de los dos equipos aragoneses en la Segunda División de fútbol sala. El Wanapix fue el de más amargo sabor porque dejó escapar la victoria en casa, el Siglo XXI, ante el Burela, ya que dominaba por 3-1 y el equipo gallego firmó unas tablas en la recta final (3-3) y no aprovechó que el rival estuviera en inferioridad en los últimos instantes. Mientras, el Entrerríos Automatización apenas tuvo opciones en su visita a la pista madrileña del Móstoles y cayó derrotado por 3-1.

El Wanapix falló demasiado en el tramo final. En el minuto 3, Kike Liao abría el marcador tras el pase de Augusto. El segundo tanto llegaba por parte de Adrián Ortego en una falta desde la frontal del área en el minuto 13 y Liao en el 16 aumentó la renta. La victoria local parecía segura. Tras el descanso, los visitantes recortaban distancias en el marcador gracias al tanto de Pitero, pero el susto llegó al final. Marquinho, que fue expulsado a falta de un minuto y medio, anotó antes, en el 36, e Izan selló las tablas cuando quedaban dos minutos en un final del encuentro difícil de creer en el pabellón Siglo XXI.

Mientras, no tuvo suerte el Entrerríos Automatización en su visita al Móstoles. Los locales arrancaron con fuerza y no se había cumplido el primer minuto cuando Palomares remataba a placer un balón suelto cerca de la línea de portería. El Entrerríos tenía muchas dificultades para salir con el balón desde atrás debido a la alta presión del Móstoles y apenas inquietaba a Rafa Luque, mientras que el 2-0 llegó en el 16 y así se alcanzó el descanso. Tras el intermedio, el marcador solo se movió en los últimos instantes del encuentro.

En el 36, Alfonso Rodríguez apostaba por el portero-jugador. Inés mandó una al poste, otra la paró Rafa Luque y a la tercera conseguía anotar el 2-1 en el 39. Aunque los locales, con un nuevo contragolpe, sentenciaron el choque con el 3-1 final.