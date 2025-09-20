El Puerto Sagunto, primer rival del BM Contazara en casa

El Balonmano Contazara disputará este domingo en el CDM Siglo XXI, a partir de las 12:30 horas, su primer partido de la temporada como local frente al Fertiberia Puerto Sagunto. Para el equipo de Mariano Ortega se trata del primer partido oficial en la categoría de plata ante sus seguidores que en esta ocasión tendrán la oportunidad de llevar, a iniciativa del club, un acompañante por cada abono.

Los zaragozanos no perdieron la cara en su debut en la categoría ante el histórico Anaitasuna y aunque perdieron en la pista navarra (32-28) estuvieron siempre metidos en el partido sin dejar en ningún momento que su rival se escapasa con claridad en el marcador.

Los zaragozanos quieren convertir su pabellón en un auténtico fortín, donde el equipo se sienta arropado y con ese apoyo extra tratar de sacar adelante los partidos.

Para Juan Caamaño, gerente del club, el objetivo es que la afición "sea protagonista desde el inicio y que juntos hagamos del Siglo XXI un pabellón donde se respire pasión y compromiso. Este gesto es un agradecimiento por su apoyo incondicional durante esta y pasadas temporadas. Es un día histórico para el club. Necesitamos que el pabellón esté lleno y que la ciudad note que el balonmano de élite ha llegado a Zaragoza para quedarse".

Los saguntinos, otro exequipo Asobal, abrieron la temporada en casa con victoria y ante los hombres de Mariano Ortega buscarán sumar su segunda victoria para situarse en la zona alta de la clasificación desde el principio.

Para Mariano Ortega se trata de un partido "muy complicado, sobre todo por su talento y experiencia. Tienen diferentes variables tanto ofensivas como defensivas y tienen una segunda oleada muy peligrosa. Ofensivamente tienen jugadores con muy buena toma de decisión, experimentados, y con mucha eficacia desde zonas exteriores".

"Nosotros para tener nuestras opciones, debemos estar al 100 % en las cuatro fases del juego, especialmente en defensa, ser muy dinámicos y solidarios e intentar ayudarnos en esos desequilibrios que nos van a provocar", ha concluido”