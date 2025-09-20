Verstappen logra una agónica pole en Bakú y Sainz saldrá segundo

Stefano Domenicali, presidente de la F1, ha anunciado la renovación del GP de Azerbaiyán hasta 2030 con una precisa definición del circuito urbano de Bakú, desafiante como pocos en el calendario. “La pista es única, con tramos técnicos y largas rectas que ofrecen carreras emocionantes cada año", celebraba el italiano. La batalla por la decimoséptima pole de la temporada le ha dado la razón, con una caótica sesión que ha puesto a prueba la pericia de los pilotos y ha visto hasta seis banderas rojas y estrepitosos accidentes.

Verstappen ha superado todos los obstáculos y se ha llevado su segunda pole consecutiva tras el gran fin de semana en Monza. El neerlandés abrirá la primera fila este domingo en carrera escoltado por Carlos Sainz, después de que los favoritos fallasen en una tanda totalmente imprevisible. Norris, que ha rozado el muro en su última vuelta, saldrá séptimo y Piastri y Leclerc han acabado en el muro.

Q1: 'Locura' en los muros

Leclerc, autor de las últimas cuatro poles en las calles de Bakú, donde nunca ha logrado rematar con victoria, ha comenzado a buen ritmo, marcando el mejor tiempo (1.41.9) y dejando prácticamente encarrilado el primer trámite de clasificación. Verstappen y Norris se han acercado al Ferrari y Sainz ha escalado top cinco justo antes de que un accidente de su compañero Alex Albon interrumpiese la acción con la primera bandera roja de la tarde.

El piloto británico de Williams ha impactado muy fuerte con el muro al abordar la primera curva del circuito y ha roto la suspensión delantera, por lo que mañana se verá relegado al fondo de la parrilla.

La sesión se ha reanudado con 11 minutos y medio por delante y solo Leclerc y Verstappen en tiempo de corte. Hülkenberg también ha ‘probado’ el muro y se ha dejado el alerón delantero del Sauber en la pista, dando paso a otra bandera roja. Antes, Hamilton había firmado la mejor vuelta provisional (1.41.8), con el líder del campeonato Oscar Piastri a solo 18 milésimas y Leclerc, a 0.161.

Los últimos compases de la Q1 han sido una ‘locura’ para tratar de salvar este caótico primer escollo de la clasificación. Leclerc ha mejorado su tiempo y también Verstappen, a solo 9 milésimas de Norris (1.41.3), que ha ‘volado’ en su última vuelta.

Alonso y Sainz han logrado el pase a Q2, aunque al asturiano, noveno, lo ha conseguido ‘in extremis’, cerrando su vuelta solo 3 segundos antes de una tercera bandera roja propiciada por un desastre de los dos Alpine de Gasly y Colapinto.

El francés, con mucho sobreviraje, se ha ido largo en la curva 4 buscando sus límites y sin tiempo de margen ha llegado al mismo punto su compañero Colapinto, que se ha ido contra el muro saliendo de la 3 tras perder el eje trasero en el vértice. Además de ellos dos, Hülkenberg, Albon y Ocon han caído eliminados en esta primera ronda.

Q2: Alonso, sin ‘milagro’; Sainz, adelante

Solo Sainz, Alonso y Bearman han comenzado con medios. El inglés ha protagonizado el enésimo accidente y una nueva interrupción, sumándose a la lista de descartados. Leclerc ha regresado a la acción con susto, haciendo un recto en la frenada de la primera curva, obligando a Hamilton a abortar su vuelta lanzada.

Sainz , mucho más competitivo que libres, se ha situado primero con un tiempo que le ha valido para superar esta segunda criba con Williams. Mientras tanto, el líder Piastri tampoco se ha librado de 'acariciar' el muro de Bakú.

Con todo, los dos McLaren han sido los más rápidos en esta tanda. Hamilton no ha mejorado en su última tentativa y Leclerc le ha dejado fuera de Q3. Tsunoda, por su parte, ha eliminado a Alonso, que se ha unido así a su compañero Stroll, Bortoleto y Bearman en el grupo de eliminados.

El asturiano no ha podido culminar el ‘milagro’ por apenas siete centésimas respecto al japonés de Red Bull, pese a evidenciar un notable progreso después de las malas sensaciones de Aston Martin en los ensayos libres.

Q3: Agónica pole

La selección 'natural' en las calles de Bakú ha propiciado un intenso pulso a tres bandas entre Verstappen y los McLaren, ya que Russell ha comenzado con susto y Leclerc ha arruinado sus opciones al estrellarse nada más empezar la Q3, cuando la lluvia hacía acto de presencia.

Sainz había completado un gran vuelta (1.41.5) para situarse al frente justo cuando su ex compañero de Ferrari se pasaba de frenada en la Curva 15, yéndose recto para impactar de forma muy aparatosa contra las TechPro, destrozando el frontal del SF-25. Un giro de guión inesperado que dejaba en pole provisional al madrileño.

Pero quedaban siete minutos y un incierto desenlace, a una sola carta, con Norris y Piastri postulándose como favoritos y Verstappen dispuesto a aguarles la fiesta una vez más. Max ha salido a pista con neumático medio usado, una apuesta arriesgada.

El neerlandés, apurando al límite, perdía tres décimas con Sainz cuando ha tenido que abortar su vuelta por la sexta bandera roja de la tarde, que ha tenido otro protagonista ilustre, el líder Oscar Piastri. El australiano, en una acción similar a la de Leclerc, se ha llevado un buen golpe tras impactar a gran velocidad en las barreras de protección.

La clasificación más atípica y accidentada de los últimos años ha coronado a Verstappen, que ha conseguido su segunda pole consecutiva tras Monza y la sexta este año, más que ninguno de sus rivales.

Sainz, después de una racha de seis grandes premios consecutivos fuera de los puntos, ha visto por fin recompensada su labor y ha conseguido meterse en primera fila de parrilla. Este domingo (14:00 horas) tendrá su mejor oportunidad para reivindicarse esta temporada.

Lawson ha ocupado una segunda fila no menos extraña, con Lawson y Antonelli, mientras que Norris, que ha tocado muro, se ha visto relegado a la séptima plaza.