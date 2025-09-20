Zaragoza se vuelca con la Carrera de la Infancia y la 10K de Bomberos

Zaragoza se viste este domingo de deporte y solidaridad con la celebración de dos eventos de atletismo que llenarán las calles de la capital aragonesa: la 19ª Carrera de la Infancia y la Carrera Popular 10k de Bomberos. Ambos eventos, que se celebrarán por la mañana en distintos puntos de la ciudad, además de su importante labor de fomento de la actividad física, buscan recaudar fondos para causas sociales.

La celebración de estas dos actividades demuestra el compromiso de la ciudad con el deporte y las causas benéficas, al ofrecer a los zaragozanos de todas las edades la oportunidad de participar en una jornada llena de actividad y solidaridad.

La Carrera de la Infancia, un evento para los más pequeños

Por decimonovena vez, la Carrera de la Infancia regresa al Paseo de San Sebastián del Parque Grande José Antonio Labordeta en una jornada que comenzará a las 9:30 horas.

El evento contará con un total de 23 pruebas de 200, 400 y 800 metros, con categorías divididas en función de las edades de los participantes. Recibirán un premio los cinco primeros clasificados de cada prueba, así como los cinco mejores clubes o colegios. Además, todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y avituallamiento, y el club con más atletas inscritos ganará un premio de 400€ en material deportivo.

Como novedad de este año, se celebrará la 1ª Feria de la Salud en un espacio contiguo al Kiosco de la Música. Organizada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, ofrecerá talleres y puntos de divulgación sobre buenos hábitos para los niños.

La inscripción, con un costo de 2€, se destinará íntegramente a la Fundación Down, que tendrá un papel protagónico en una de las carreras, con la participación de niños de la fundación. Durante la jornada, los jóvenes atletas también podrán calentar con deportistas del Club ALCAMPO-Scorpio71 y conocer a los integrantes de los equipos masculino y femenino de la máxima categoría del atletismo español.

Récord de participación en la 10k de Bomberos

Por su parte, la Carrera Popular 10k de Bomberos de Zaragoza batirá su récord de participación con casi 5.000 atletas de diez nacionalidades, 500 más que en la edición anterior. Organizada por la Asociación Cultural de Bomberos de Zaragoza bajo el lema 'Te mereces un 10', la prueba tendrá un recorrido de 10 kilómetros que comenzará también a las 9:30 horas, pero lo hará desde el parque 3 de Bomberos en Violante de Hungría. Los corredores pasarán por puntos emblemáticos de la ciudad como la puerta del Carmen, el puente del Tercer Milenio y el interior de la plaza de toros de la Misericordia, antes de finalizar en el parque Tío Jorge.

Un 40 % de los inscritos son mujeres, y unos 250 son agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. El dinero recaudado se destinará este año a la Fundación TAU San Eugenio y a la Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros de Aragón (APSATUR).

Como elemento distintivo de la carrera, varios grupos de cuatro bomberos correrán equipados con su traje de intervención, compitiendo entre ellos. La prueba también será sede de la Copa de España de Policías y Bomberos, con la participación de 250 agentes de diferentes localidades.