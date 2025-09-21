Aragón conquista la prueba más extrema del kitesurf nacional en Tarifa

Este fin de semana se ha escrito una página histórica para el deporte aragonés: por primera vez, una comunidad sin mar ha logrado imponerse en el Campeonato de España de Kitesurf – Big Air SKL Tarifa, celebrado en la emblemática playa de Balneario (Cádiz).

El joven rider Hugo Renedo (15 años) se ha proclamado campeón en la categoría U16, mientras que Oskar Argudo (14) le ha acompañado en el podio alcanzando un brillante tercer puesto. Ambos forman parte de la cantera de la Federación Aragonesa de Vela y del Club Kitesurf La Loteta, que se confirma como uno de los viveros de talentos más prometedores del panorama nacional.

Sin duda un factor decisivo ha sido su entrenamiento en el embalse de La Loteta, en Zaragoza, donde se enfrentan de forma habitual al cierzo, uno de los vientos más potentes de la península. Hugo Renedo —que vive en La Rioja, entrena en La Loteta y compite con las siglas de la Federación Aragonesa de Vela— afirma que “la experiencia que tenemos en condiciones extremas nos ha permitido rendir al máximo en Tarifa”, donde el fuerte viento de levante marcó la competición, con rachas que superaban los 90 km/h. Oskar Argudo, que subió al tercer cajón del podio, señala que “estamos acostumbrados a vientos potentes y a sacarle partido a las cometas más pequeñas, lo que finalmente nos ha ayudado a conseguir este gran resultado”.

El Big Air SKL Tarifa está considerado como una de las pruebas más difíciles y prestigiosas del calendario nacional de kitesurf. El campeonato, organizado por Spain Kiteboarding League, se ha disputado en la mítica playa de Balneario, la meca del kitesurf mundial, en unas condiciones muy complicadas. Juan Antonio Martín “Peluka”, promotor de la SKL, afirma que “los vientos constantes de más de 60 km/h con rachas que superaban los 80 km/h han hecho que esta competición sea un auténtico reto por su peligrosidad” y sobre la actuación de los riders aragoneses, destaca que “en Aragón llevan tiempo haciendo bien las cosas y hoy están recogiendo los frutos”.

Patrick Saury, presidente del Club Kitesurf La Loteta, destaca que “ahora, tras los éxitos cosechados, el reto está en dar continuidad a los apoyos y patrocinios que han acompañado a este deporte en los últimos años, especialmente gracias a la celebración del Cierzo Festival”. El presidente de la Federación Aragonesa de Vela, Miguel Sánchez, añade que “los resultados empiezan a llegar y Aragón puede y debe consolidarse entre la élite del kitesurf nacional e internacional. Tenemos viento y cantera para conseguirlo”.