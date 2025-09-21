La crónica del Contazara-Puerto Sagunto: la primera en Plata (30-29)

El Contazara Zaragoza ya tiene la primera victoria de la temporada en su bolsillo. Dos puntos para su casillero con un triunfo de prestigio ante uno de los gallos de la categoría, un equipo más de Aosbal que de Plata como el Puerto Sagunto y en un pabellón Siglo XXI con más de 800 espectadores en las gradas. El conjunto de Mariano Ortega supo sufrir hasta la última acción en un encuentro disputado de poder a poder para llevarse la primera de la temporada.

Desde el inicio quedó claro que no sería un partido más. Ambos equipos alternaron el dominio en el marcador, con defensas férreas y ataques de mucha calidad. El Contazara salió valiente, sin complejos, y encontró en la primera línea la manera de hacer daño a la sólida defensa visitante. El Puerto Sagunto respondió con su experiencia, castigando cada pérdida y manteniendo siempre la amenaza de escaparse en el marcador. Sin embargo, el empuje del público mantuvo a los locales dentro del partido.

El portero Jorge Gómez firmó una actuación memorable, deteniendo lanzamientos decisivos en momentos clave y desesperando a los atacantes visitantes. Sus intervenciones levantaron al pabellón en varias fases del encuentro, convirtiéndose en un auténtico muro. En ataque, Sergio Wagner se erigió como la gran referencia ofensiva. Su capacidad para anotar en situaciones comprometidas y su liderazgo en los minutos de máxima tensión resultaron determinantes para que Zaragoza soñara con la victoria.

El marcador llegó igualado a los últimos cinco minutos, con alternativas constantes y máxima tensión en cada posesión. Allí apareció el carácter competitivo del Contazara, que supo jugar con cabeza, aprovechar las pérdidas del rival y mantener la sangre fría en los lanzamientos.