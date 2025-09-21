Empates del Tarazona y del Teruel en Primera Federación

La SD Tarazona ha recibido esta tarde al Marbella FC en un partido que ha terminado con empate a 0 y reparto de puntos para ambos equipos. El Tarazona acaba así la cuarta jornada de la Primera Federación con un total de cuatro puntos en los cuatro partidos disputados.

Con una victoria, dos empates y una derrota, los de Juanma Barrero necesitan seguir sumando para continuar alejándose de la zona baja de la clasificación, de la que se sitúan fuera tras finalizar la jornada, pero con 0 puntos de diferencia respecto al Tarragona, que marca el descenso. Los turiasoneses mantienen la decimoquinta plaza y siguen marcando la permanencia.

FICHA TÉCNICA

TARAZONA: Alejandro Fernández, Ángel López, José Martínez, Marc Trilles, Bakary Traore, Óscar Carrasco, Javier Gómez (Cristian Fernández, m.73), Sergi Armero (Imanol Alonso, m.81), Carlos Nieto (Alex Fita, m.73), Alberto Vaquero (David Soto, m.81), Daniel Rodríguez (David Cubillas, m.88).

MARBELLA: Manuel García, Alejandro Martínez, Aitor Puñal, Luis Acosta (Adrián Ruiz, m.62), Alejandro López, Hicham Boussefiane (Tahiru Awudu, m.81), Marcos Olguin, Ernest Ohemeng (Jorge Álvarez, m.46), Pablo Palacín (Rodrigo Ríos, m.62), Alberto Escassi, José Luis Muñoz (Alejandro Alcalde, m.46).

ÁRBITRO: Sergi Escriche Guzmán. Amonestó a Traore, Vaquero, Trilles, Nieto, Gómez y Alonso del Tarazona; y a Escassi, Montenegro y Rios del Marbella.

El Teruel sigue en descenso

El CD Teruel logró tan solo un punto tras un empate a 1 en su visita al campo del Sanluqueño pese a haber anotado su gol en el primer minuto de partido y a la necesidad de puntuar de tres para salir de la zona de descenso, en la que se mantiene una jornada más con 3 puntos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Petr Kudakovskiy, Julio Cabrera (Óscar Lorenzo, m.72), Adrián Castellano, Alberto Trapero, Raúl Sola, Ntji Tounkara, Juan Daniel Satoca (Israel González, m.90), Javier Feria (Josu Gallastegui, m.60), Ezequiel Díaz, Rodrigo Val (Jon Arruabarrena, m.72), Agustín Juárez (Luis Morales, m.60).

CD TERUEL: Rúben Ramos, Nico Van Rijn, Hugo Redón (Gregorio Medina, m.84), Sergio Moreno (Edward Sutherland, m.74), Alejandro Blesa (Álvaro García, m.53), Haritz Albisua, José María Relucio, Andrés Rodríguez, José David Menargues, Manel Royo (Abraham del Moral, m.74), Jorge Padilla (Ayman Arguigue, m.53).

GOLES: 0-1 (m. 01), Jorge Padilla; 1-1 (m.79), Josu Gallastegui.

ÁRBITRO: Alexandre Alemán Pérez. Expulsó a Relu (m.71) del Teruel por doble amarilla.