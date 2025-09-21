El Monzón y el Calamocha suman de tres y lideran la Tercera RFEF junto al Épila
El Atlético Monzón, el Illueca CF y el Calamocha fueron los únicos tres vencedores de este domingo en el grupo 17 de la Tercera Federación Española.
El Atlético Monzón, el Illueca CF y el Calamocha han sidolos únicos tres vencedores de este domingo en el grupo 17 de la Tercera Federación Española. Además de estos tres partidos, han finalizado hoy con empate el CF Épila contra el CD Caspe, el Zuera contra el Casetas, el Andorra contra el CD Cuarte y el CD Utrillas contra la SD Huesca B.
La tercera jornada de la competición termina así con las victorias de Monzón, Illueca y calamocha ante el Cariñena, el Belchite y el Tamarite, respectivamente, que se suman a las de Binéfar ante La Almunia y Robres contra el Almudévar de ayer, sábado, y que dejan al Calamocha líder con 7 puntos, aunque empatado con el CF Épila, en segunda plaza, y el Atlético Monzón, tercero. En descenso quedan el CDJ Tamarite y el Zuera, con un punto, y el Almudévar, que todavía no ha puntuado.
