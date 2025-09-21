Olmos y Martínez se imponen en una 10K de Bomberos de récords

La décima edición de la 10K de Bomberos volvió a ser un rotundo éxito. La lluvia, además, respetó a los participantes y se abstuvo de mojar la salida en el Parque de Bomberos 3, en Violante de Hungría, a las 9.30 de la mañana. Tras el homenaje al Cuerpo de Bomberos más de 5.000 atletas tomaron con ganas una de las citas ya clásicas del calendario, la primera del curso tras las vacaciones de verano, con un amplio recorrido urbano que terminó en el parque del Tío Jorge.

Jesús Olmos y Beatriz Martínez fueron los más rápidos entre tanto participante. Olmos lo hizo, además, por quinta vez, por lo que ya ha ganado la mitad de las 10K de Bomberos que se han disputado. El atleta aragonés paró el crono en 30.15 minutos tras marcharse en solitario desde el kilómetro dos y medio de la prueba. Por su parte, Martínez también se impuso con solvencia, logrando ventaja sobre todas sus rivales y cruzando la meta cuando apenas habían pasado 36 minutos desde la salida. Olga Rabadán fue la segunda. Una victoria importante para ambos en la preparación de sus próximos objetivos, los maratones de Valencia y San Sebastián, respectivamente.

La prueba, organizada por la Asociación Cultural de Bomberos de Zaragoza bajo el lema ‘Te mereces un 10’, contó con más de 5.000 inscritos, el 40 % de los cuales eran mujeres y 250, agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, además de Bomberos forestales. La recaudación estaba destinada a la Fundación TAU San Eugenio y Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros de Aragón (APSATUR).

Al igual que en otras ocasiones, el recorrido de 10 kilómetros partió del parque 3 de Bomberos en Violante de Hungría hacia paseo María Agustín, pasando por algunos puntos destacados de la ciudad como la puerta del Carmen, el puente del tercer Milenio o la zona de la Expo para finalizar en el parque Tío Jorge, frente al parque 1 de Bomberos. Además, la carrera pasa todos los años por el interior de la plaza de toros de la Misericordia, y varios grupos de cuatro de bomberos la corrieron equipados con el traje de intervención, compitiendo entre ellos. Esta edición incluía la disputa de la Copa de España de Policías y Bomberos, con 250 agentes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de diferentes localidades.