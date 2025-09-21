El Utebo golea al Deportivo Aragón en el derbi aragonés de Segunda Federación

El Utebo se ha llevado los tres puntos frente al Deportivo Aragón en su visita a la ciudad deportiva del Real Zaragoza. El partido ha terminado con dos exulsiones en el filial del Zaragoza y la victoria de los utebanos por tres goles a cero. Los otros dos partidos aragoneses del grupo dos de la Segunda Federación Español han sido el de la SD Ejea, que ha caído en casa por 0 goles a 2 contra el Sestao River, y y el del CD Ebro, que ha perdido por la mínima en su visita al campo del Logroñés

FICHAS TÉCNICAS

Utebo - Deportivo Aragón

LOGROÑÉS: Taliby Konate, José Val, Sergio Camacho (Urki Txoperena, m.61), Eduardo Cabetas, Andoni Ugarte (Ismael Santana, m.61), Allan Lhery (Joel Febas, m.61), Miguel Mari, Albert Rosas, Iker Otadui (Iñaki Sáenz, m.61 (Pablo Bobadilla, m.85)), Enrique Rivero, Manex Rezola.

CD EBRO: Mateo Lite, Héctor Espiérrez, Alejandro Múñoz, Marc Prat, Borja Romero, Kevin Sánchez (Enrique Novials, m.61), Daniel Martínez, Javier Hernández (Jamie Requés, m.83), Amoh Attipoe, Kevin Soeiro (Usher Lobede, m.74), Sergio Escolar (Jorge Arechavaleta, m.74).

GOLES: 1-0 (m. 68), Manex Rezola.

ÁRBITRO: Barrio Salas. Amonestó a Cabetas del Logroñés y lo expulsó (m.80) por segunda amarilla. Expulsó a Lacruz (m.90) del Ebro.

Logroñés - CD Ebro

Ejea - Sestao River

SD EJEA: Francisco Drronsoro, Mario Sánchez (Adrián Turmo, m.84), Beñat Leiza (Alex Múñoz, m.57), Sergio Chica, Hakim Elmokh, Javier Díez (Fabio Conte, m.66), David Iglesias, Juan Antonio Toro (Gonzálo Arantegui, m.84), Pablo Agustín (Adelayo, Ganiyu, m.66), Yacouba Dabo.

SESTAO RIVER: Ánder Iruarrizaga, Jon Rojo, Ieltxu García, Ander Laka (Oier Erdioza, m.76 (Asier del Río, m.90)), Asier Benito (Jon Madrazo, m.62), Jorge García (Imanol Sarriegi, m.62), Mikel Montero, Gaizka Argente (Hodei Barbarin, m.76), Aratz Barandiaran, Diego Lamadrid, Markel Etxeberría.

GOLES: 0-1 (m. 40), Ieltxu; 0-2 (m.89), Ieltxu.

ÁRBITRO: Albert Manrique. Amonestó a David Iglesias (m.83) de la SD Ejea y lo expulsó (m.89) por segunda amarilla.