Aitana Bonmatí graba su nombre en el Balón de Oro por tercera vez consecutiva

Tercera corona. La maga, la futbolista que ve el fútbol como ninguna otra. Aitana Bonmatí se llevó por tercer año consecutivo el máximo galardón del fútbol. El Balón de Oro vuelve a Ribes, a casa de la centrocampista que encarna el juego de Johan Cruyff, de quien porta el '14' con honra y orgullo. "Nunca imaginé, de niña, conseguir esto", confesó la futbolista emocionada que ya ostenta la triple corona.

Sentada en la primera fila, entre Lamine Yamal y Pau Cubarsí, miraba el escenario. Los jugadores la miraban de reojo mientras se decidía entre ella y Mariona Caldentey, las dos finalistas a la espera del veredicto. Sonó el nombre de la catalana por los altavoces, quien no era a priori una de las favoritas, para sorpresa de muchos. Volvió a repetir el camino hacia el escenario, donde todos los focos regresaban a ella.

Aitana Bonmatí recibe de Iniesta su tercer Balón de Oro en París. / Thibault Camus / AP

Allí la esperaba Andrés Iniesta, uno de los sus grandes ídolos. Era el guión perfecto, pero ni ella misma se creía posible que esto sucediera. De hecho, ni se había preparado un discurso por si ganaba el galardón, para el que no partía como favorita. Cogió el trofeo con las dos manos, aupándolo y cercándoselo. Como si no fuera real, como si necesitara sentirlo más cerca para creerlo. Ya tras el atril, asentía mientras la platea la clamaba en vítores y aplausos. Tomaba aire, intentaba aterrizar en ese preciso momento. "Voy a improvisar un poco. Tercera vez consecutiva. No sé que decir. El teatro impresiona muchísimo, la verdad", confesó con los ojos bien abiertos, como intentando capturar en su memoria lo que estaba sucediendo.

"Gracias a France Futbol por otorgarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras. Si pudiera compartilo, lo haría. Recibirlo de la mano de Andres Iniesta, uno de mis ídolos desde pequeña junto con Xavi. He aprendido de ellos y en gran parte mi fútbol de hoy es gracias a ellas", comentó la centrocampista. "Gracias a la organización mejorar, este es el primer añoi que tenemos los mismos premios que el masculino. Hoy lo hemos conseguido. Al Barça, a mi club, a Joan Laporta, acompañado de la directiva, compañeras, staff, a todos los que reman cada día para que nosotras sigamos creciendo. No lo conseguimos solas, es gracias a un trabajo colectivo. Este año son 14 años en el club de mi vida", añadió poniendo en valor el trabajo hecho desde el Barça para que el fútbol femenino haya crecido a nivel mundial pero también en cada una de las futbolistas.

"Nunca me olvido de dónde vengo. Gracias a mis padres, que supongo que me estarán viendo. Gracias a ellos y a toda a gente que rema para que cada día sea mejor jugadora y mejor persona. Nunca imaginé cuando era una niña, que conseguiría esto. Siempre digo que tengo ídolos como Iniesta y Xavi porque cuando era pequeña solo los veía a ellos por la tele. Es increíble estar aquí y hacer historia", añadió más pausada, degustando el momento. La tres veces Balón de Oro remarcó, antes de cerrar su discurso, quiso dar un mensaje cristalino: "Somos más que futbolistas. Tenemos que dar ejemplo a todo el mundo para las generaciones que vienen".

Aitana se impuso ante Mariona Caldentey, su excompañera de equipo, que le arrebató la final de la Champions en Lisboa en favor de las 'gunners'. El tercer lugar del podio fue para Alessia Russo, por delante de Alexia Putellas en cuarto lugar.