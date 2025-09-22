Esther Briz en las semifinales de skiff femenino en los Mundiales de Remo

La aragonesa, Esther Briz, logró pasar a las semifinales de skiff femenino de los Mundiales de Remo que se disputan en Sanghái (China) con un registro de 07:24:57, siendo segunda de su serie por detrás de la irlandesa Fiona Murtagh (07:18:83) y por delante de la brasileña Beatriz Tavares (07:27:12). Este viernes competirá de nuevo contra las mismas dos rivales además de, la canadiense Katie Clark, la lituana Viktorija Senkute y la belga Mazarine Guilbert por un puesto en la Final A, donde entrarán las tres primeras.

Las tres volverán a competir juntas en semifinales, haciéndolo en la segunda eliminatoria a las 6.42 horas de la madrugada del viernes (hora española). Con su resultado de este lunes, la zaragozana tiene el sexto mejor tiempo de las doce clasificadas.

Además, la pareja española formada por Aleix García y Rodrigo Conde consiguió el segudo puesto, con un tiempo de 6:13:42, en doble sculls en una serie dominada por los polacos Miroslaw Zietarski y Mateusz Biskup con 6:11:99. El tiempo de García y Conde es el cuarto mejor de los clasificados. Los más rápidos en el total de las eliminatorias fueron los rumanos Andrei Cornea y Marian Enache con 6:11:88.