Los Harlem Globetrotters vuelven a Zaragoza: ya hay fecha para su visita y para comprar entradas

Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y para celebrarlo regresarán a España en 2026. Como parte de la gira mundial para conmemorar su centenario, del 14 al 24 de mayo de 2026 el histórico equipo norteamericano visitará nuestro país con 'La Gira de los 100 años' con un tour que incluye a Zaragoza entre sus paradas, junto a Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid y Tarragona.

Estas son las primeras ciudades confirmadas de esta inolvidable experiencia de diversión en familia, y próximamente se irán desvelando las nuevas sedes donde tendrán lugar los espectáculos. En 'La Gira de los 100 años', los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al Magic Pass y al Celebrity Court Pass o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench. En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords mundiales Guinness, la cantidad más alta de cualquier deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados ‘Embajadores de la buena voluntad’ para promover dietas saludables y un estilo de vida activo. Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 10 giras con Proactiv Entertainment en España, y son los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con cualidades únicas.

Así, ya se han hecho públicas las fechas incluidas en esta 'Gira de los 100 años', teniendo parada en Zaragoza el viernes 15 de mayo de 2026, a las 19.30 horas en el pabellón Príncipa Felipe. Antes lo harán en Valladolid, el jueves 14 de mayo a las 19.00 horas (en el Pabellón de Deportes) y después en Madrid, el martes 19 de mayo a las 19.30 horas en el Movistar Arena; en Vitoria, el miércoles 20 de mayo a las 19.00 horas en el Buesa Arena; en Tarragona, el viernes 22 de mayo a las 19.30 horas en la Plaza de Toros; y en Barcelona, el sábado 23 de mayo a las 19.00 horas en el Olímpic Arena.

Para no perderse esta cita, ya se ha puesto en marcha la venta de entradas, este lunes 22 de septiembre pudiendose apuntar a una lista de espera que estará disponible a partir de las 10.00 horas. Y permitirá el acceso a una preventa exclusiva de 24 horas en Mitaquilla.com que comenzará el 29 de septiembre a las 12.00 horas. La venta general, con un 15% de descuento Early Bird se abrirá desde el 30 de septiembre a las 12.00 horas en esta web y en los puntos de venta habituales.

Este descuento se aplicará automáticamente desde el 29 de septiembre a las 12.00 horas en Mitaquilla y desde el 30 de septiembre a las 12.00 horas en el resto de los canales, hasta el 12 de octubre a las 23.59 horas. Es válido para todas las zonas de precio, excepto Sillas Pista. Tampoco será aplicable a los suplementos como Magic Pass o Globetrotters Experience. Y no es acumulable a otras promociones. Los gastos de gestión no estarán incluidos.

La promotora, Proactiv Entertainment, se posiciona en contra de la reventa de entradas y recomienda que éstas se adquieran por portales de venta oficiales a fin de evitar un sobrecoste no deseado por el cliente en la adquisición de la entrada o la posibilidad de la denegación del acceso al recinto. Así, recuerda que no se hará responsable, ni gestionará ningún cambio o devolución referente a una entrada obtenida a través de un portal de reventa.