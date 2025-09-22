María Delgado se lleva el oro en el Mundial de Singapur

La nadadora zaragozana María Delgado brilló en la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica, que se celebra en Singapur hasta el próximo 27 de septiembre. Delgado se colgó la medalla de oro en la prueba de 100 metros mariposa S12 (discapacidad visual grave), imponiéndose con un tiempo de 1:06.62.

La aragonesa superó en la final a la brasileña Lucilene Da Silva Sousa (1:08.02), que se llevó la plata, y a la italiana Alessia Berra (1:08.19), que completó el podio con el bronce. Con esta victoria, María Delgado confirma su excelente estado de forma tras los Juegos Paralímpicos de París 2024 y suma un nuevo título mundial a su palmarés.

Además, la jornada dejó otro buen resultado para Aragón: el joven nadador Jian Wang Escanilla, también aragonés, firmó una meritoria quinta posición en los 200 estilos SM9 (discapacidad física), con un registro de 2:19.51, quedándose muy cerca de los puestos de medalla.

Tres medallas para España

La jornada dejó también a otros dos ganadores españoles, con la medalla de oro de Íñigo Llopis, vencedor en el 100 espalda S8, y la plata de la joven Anastasiya Dmytriv, que se proclamó subcampeona del mundo en los 200 estilo SM9. Con estos resultados, España cerró el día con tres nuevas preseas en su casillero.

La cita mundialista, que reúne a más de 600 nadadores de 67 países, cuenta con la participación de 37 deportistas españoles y se disputa en el Centro Acuático OCBC de Singapur. España suma ya seis medallas tras las dos primeras jornadas y se mantiene en la octava posición del medallero internacional.