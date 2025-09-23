Carlos Cantero: “Hay que salir a por el partido desde el segundo uno”

El Casademont Zaragoza Femenino afronta mañana uno de los partidos más importantes de su temporada: la vuelta de la eliminatoria previa de la Euroliga Women ante el Zabiny Brno. El equipo aragonés deberá remontar los 21 puntos encajados en la ida (81-60) para seguir soñando con estar en la máxima competición continental.

Su entrenador, Carlos Cantero, mostró confianza en la capacidad de reacción de sus jugadoras: “Físicamente bien, estaremos todas menos Nerea y Carla que llegó anoche. En lo mental, no hemos tenido tiempo para lamentarnos. Hay rabia y eso se nota en los entrenamientos; da gusto ver la reacción del equipo”.

El técnico no contempla otra posibilidad que no sea la remontada: “No concebimos otra cosa que no sea eso. El staff tenemos que tener preparados todos los escenarios, pero pensando en el equipo, no cabe otra que pensar en ir a sacarlo”.

Cantero reconoció que el equipo debe mejorar en aspectos básicos: “Fallamos en cosas básicas: defensa individual, ayudas, cerrar el rebote, cosas tan básicas que están en cualquier plan de partido. Estamos trabajando en ello para que mañana esté, espero que esté solucionado”.

La clave, asegura, estará en la intensidad desde el inicio: “Hay que salir fuerte e ir a por el partido desde el segundo uno. Cuanto antes te metas en partido, mejor que llegar al final jugándotela”. Y añadió: “Hay que ganar cada parte, de lo máximo posible, para tener un mensaje de ánimo y de motivación. Se le da mucha importancia a la defensa, si no estás en defensa, no estás en ataque”.

También destacó la importancia de la afición para lograr el objetivo: “Tenemos que dar ese paso para que la gente se anime e ilusione con nosotros. Tenemos que darles ese trabajo; ellos ya lo hacen viniendo. El otro día no lo dimos y hay otra oportunidad para engancharles”.

Consciente de la dificultad de la empresa, el técnico subrayó la importancia de mantener la motivación en cada fase del encuentro: “El mensaje que me gustaría tener es tener algo positivo al final de cada cuarto, que le anime al equipo a salir al siguiente. Intentar que la ventaja sea suficiente para estar motivadas para afrontar el próximo cuarto”.

Cantero concluyó dejando claro que el equipo luchará hasta el final: “No quiero ponerme en esa situación; si pensara que no vamos a pasar, no entrenaríamos al cien por cien”.