Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: "A sacrificio pocos me ganan"

La 10K de Bomberos se ha convertido ya en una de las pruebas más consolidadas del atletismo en la capital aragonesa con la que fue este domingo la décima edición de la competición. Esta prueba, organizada por la Asociación Cultural de Bomberos de Zaragoza, además de dar visibilidad a este colectivo tan fundamental en nuestra sociedad, sirve para fomentar la práctica del deporte y la vida sana.

Este domingo se celebró la carrera en un décimo aniversario de récord que contó con más de 5.000 participantes, 500 más que el año pasado. La prueba, que tuvo además un 40% de participación femenina y en la que hubo unos 250 agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, es un referente del atletismo no solo en la ciudad de Zaragoza, sino también a nivel internacional ya que incluyó a corredores de diez nacionalidades. No obstante, pese al alto número de atletas y agentes de toda España y otros países, la medalla se quedó una vez más en Zaragoza.

El pentacampeón de la carrera

Y es que hablar de la 10K de Bomberos se hace imposible sin nombrar a Jesús Olmos, un corredor que ha ganado ya cinco de las diez ediciones de la carrera, convirtiéndose en el indiscutible rey de la prueba. “La 10K de Bomberos es la carrera que más espero cada año. Tengo ya muy buena relación con ellos”, comenta.

El atleta aragonés logró parar el crono este domingo en unos meritorios 30.15 minutos, teniendo aun así mejores marcas, como los 29.32 minutos de la edición de 2023. Con tales números cualquiera daría por hecho que Jesús Olmos es atleta profesional desde hace muchos años. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que el atletismo ni si quiera es su profesión principal, sino que es en realidad frutero.

“Me he levantado a las 3.15 para ir a recoger fruta. Luego, a las 6.00, he corrido 18 Km, he cargado la furgoneta y he corrido otros 13 Km. Después de repartir, entrenamiento de fuerza”. Esta es la asombrosa rutina que, combinando trabajo y entrenamiento, llevó Jesús la mañana de este lunes para poder compaginar las dos actividades principales en su vida. “Cuando tienes ilusión y ganas, sacas tiempo de donde sea. Yo, por ejemplo, lo saco de dormir”, añade.

En imágenes | Zaragoza no falla a la tradicional carrera 10K de Bomberos / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por si fuera poco, además de ser una actividad complementaria a su trabajo, el atletismo no ha acompañado a Jesús desde hace tanto tiempo como cabría esperar. Tiene 39 años y empezó a correr con 29. “Mi mujer me regaló unas zapatillas porque había engordado y empecé a correr”, explica. De hecho, la primera 10K de Bomberos fue también la primera carrera en la que participó. En aquella, en el año 2015, quedo por debajo del pues 50. Diez años después, y seis ediciones más de la prueba en las que él ha participado (siete en total), suma ya cinco victorias y un segundo puesto.

Jesús admite que, de haber empezado a los 20 años, en vez de a los 29, seguramente sí que hubiera podido vivir del atletismo: “Ahora no vivo de ello. El club me paga pero no tengo sponsors ni grandes patrocinadores”. Aun así, asegura que le encanta su trabajo como frutero. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la única explicación para el gran éxito de Jesús Olmos en el atletismo es su enorme dedicación: “Entreno a las 4.00 de la mañana a 2 o 3 grados bajo cero y no se me caen los anillos. A sacrificio pocos me ganan”.

Tanto ahora como durante la competición de la 10K del domingo, Jesús se encontraba preparando la Maratón de Valencia, que se celebrará el 7 de diciembre: “Puedo decir que me dedico profesionalmente al atletismo. He convertido un hobby en una profesión”.